Подруга Русланы Писанки призвала украинцев помолиться за ведущую

Подруга популярной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки – поэтесса и композитор Елена Палашек – призвала поклонников артистки помолиться за ее здоровье. 56-летняя знаменитость по-прежнему находится в больнице с серьезной травмой ноги, полученной после потери сознания и падения на сцене.

По мнению Палашек, Писанка заработала перелом не просто так – это "жестокий" намек Вселенной, что артистке необходимо отдохнуть. Призыв о молитве поэтесса опубликовала на личной странице в Facebook.

"Прошу о молитве. Моя подруга, удивительная наша талантливая Руслана Писанка во время спектакля потеряла сознание и поломалась. Её ждёт операция. Помолитесь! Верю в коллективную молитву и в коллективное добро", – обратилась к интернет-пользователям подруга звезды.

Видео дня

Она назвала телеведущую трудоголиком и отметила, что верит в скорейшее ее выздоровление. Также Палашек пообещала сделать совместный "необычный" спектакль с актрисой, когда та вернется из больницы и вновь приступит к работе.

Писанка в комментариях отреагировала на публикацию подруги: "Спасибо други и подруги за поддержку! Вырулю обязательно! Будьте здоровы! Берегите себя".

Поэтесса в свою очередь от лица всех поклонников призналась Руслане в любви.

В комментариях подписчики писали слова поддержки травмированной артистке, обещая за нее молиться.

"Господи, помоги этой прекрасной женщине", "Скорейшего выздоровления Русланочке! Молимся", "Не теряйте оптимизма и веры, что многие ваши почитатели желают вам добра и молятся за ваше здоровье", – оставляли комментаторы.

Напомним, Руслана Писанка пострадала на комедийном спектакле "Поезд "Одесса-мама", в котором играет одну из главных ролей. Во время совместного с актерами танца она упала, подвернув ногу, и потеряла сознание. Впоследствии медики озвучили диагноз – перелом ноги со смещением, который не пройдет без оперативного вмешательства. Артистка находится в одной из киевских государственных больниц на вытяжке. К ноге знаменитости прикреплена специальная гиря, вытягивающая конечность. Подробнее о самочувствии актрисы – читайте в нашем материале.

Коротко о звезде:

Руслана Писанка – 56-летняя украинская актриса и телеведущая. Настоящая фамилия – Писанко. В кино с 1991 года. Одна из первых заметных работ актрисы в фильме Андрея Бенкендорфа "Несколько любовных историй" (1994). В 2006 году участвовала в проекте "Танці з зірками". Сейчас является одной из ведущих программы "Твій день" на 1+1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021-го Писанка показала публике свой загородный дом под Киевом, пригласив в гости журналистов. Кроме того, она познакомила со своим мужем Игорем и рассказала, с чего началась их история любви.