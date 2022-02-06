Писанка после обморока на сцене вышла на связь: двигаться почти не может, нужна операция

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка пострадала на комедийном спектакле "Поезд "Одесса-мама", в котором играет одну из главных ролей. Во время совместного с актерами танца она упала, подвернув ногу, и потеряла сознание.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 февраля. О нем женщина написала в Facebook, добавив, что в настоящее время находится в больнице и готовится к операции на ноге (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"На поклоне в нашем спектакле мы с актерами исполняем коротенький танец. Я это делаю на каблуках и, наверное, на этот раз вовремя не сманевровала. Сделала неосторожное движение и упала. Показалось – подвернула ногу… Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались неразогретыми. А возможно, – просто неудачно оступилась", – рассказала актриса.

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По ее словам, ей мгновенно вызвали скорую. До приезда врачей она продолжала лежать на сцене, чтобы не повредить ногу. Впоследствии медики озвучили диагноз – перелом ноги со смещением, который не пройдет без оперативного вмешательства.

"Ситуация произошла в пятницу вечером, поэтому все специалисты для этого ответственного дела будут только в понедельник. Уже завтра сдам необходимые для этого анализы. Тогда же ожидаем вместе с мужем – он рядом со мной – консилиумом и окончательное решение по операции", – добавила Писанка.

Она отметила, что находится в одной из киевских государственных больниц – на вытяжке. К ноге у актрисы прикреплена специальная гиря, вытягивающая ногу.

"Двигаться почти не могу – только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость. Наверное, из-за всего этого стресса, мой организм дал ответ – вчера поднималась высокая температура и подпрыгнуло давление. И я потому не выходила на связь к вам. Сейчас все это, к счастью, прошло", – отметила телеведущая, подчеркнув, что до сих пор не верит в произошедшее с ней.

При этом Писанка выразила убеждение, что все будет хорошо. Она поблагодарила за помощь коллег и за сочувствие друзей и поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Руслана Писанка показала публике свой загородный дом под Киевом, пригласив в гости журналистов. Кроме того, она познакомила со своим мужем Игорем и рассказала, с чего началась их история любви.