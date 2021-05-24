Руслана Писанка показала свой загородный дом под Киевом и мужа. Видео

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка пригласила журналистов в свой загородный дом под Киевом, а также познакомила их со своим мужем Игорем. Она призналась, что ее любовная история с будущим избранником началась с обычной переписки в интернете.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Жизнь известных людей" на канале 1+1 (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Влюбленные тайно сыграли свадьбу через год и четыре месяца после знакомства.

"Игорь написал мне "Я хочу вас пригласить на чай". На что я ему сказала, что если буду пить чай со всеми, кто мне предлагает, то мне нужно будет выпить Черное море. Но через две недели общения мы все-таки встретились", – рассказала подробнее Писанка.

После свадьбы пара вместе занималась строительством дома, где они живут вместе уже 10 лет.

Кроме того, на территории дома супруги также решили сделать маленький огород, чтобы в доме всегда были натуральные продукты.

"Знаете, с детьми или сложится, или не сложится. Но жизнь на этом не заканчивается, а все равно продолжается", – заявила актриса, когда журналисты задали вопрос о детях.

Общих детей у пары нет, но у Игоря есть сын от прошлых отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.