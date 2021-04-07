Подруга арестованной в Дубае украинки получила вести из ОАЭ

Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – получила весть, в которой говорится, что украинок уже депортируют из страны.

Она сделала скриншот соответствующего сообщения и опубликовала его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Их депортируют…Только что объявили", – написано там.

В ответ близкая подруга задержанной натурщицы ответила, что с нетерпением ждет ее в Украине.

Ранее выяснилось, что полиция Дубая задержала не 11, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из отелей.

6 апреля моделей посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

В Министерстве иностранных дел заявили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

Скриншот сообщения. instagram.com/mne_vse_ravno69

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