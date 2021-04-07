Подруга заарештованої в Дубаї українки отримала звістку з ОАЕ

Любов Блажко Люди 11:33, 7.04.2021 Оновлено: 11:59, 7.04.2021

Подруга однієї з заарештованих дівчат у ДубаїАнастасії – отримала звістку, в якій говориться, що українок вже депортують із країни.

Вона зробила скріншот відповідного повідомлення і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Їх депортують... Щойно оголосили", – написано там.

У відповідь близька подруга затриманої натурниці відповіла, що з нетерпінням чекає її в Україні.

Раніше з'ясувалося, що поліція Дубая затримала не 11, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі одного з готелів.

6 квітня моделей відвідав український консул. Він також провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

Скриншот повідомлення.
instagram.com/mne_vse_ravno69

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • подруга однієї з заарештованих дівчат в Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.

  • Раніше в мережі опублікували особисті фото з Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї. Так, 20-річних українок Яну і Діану можна впізнати за татуюваннями.

  • Однією із заарештованих в Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.

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