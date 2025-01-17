'Поднес ногу к лицу и сказал понюхать': стало известно, кто напал на Wellboy в киевском заведении и при чем здесь военные

Появились новые подробности драки с участием украинского певца Антона Велбоя, более известного аудитории под сценическим псевдонимом Wellboy. Недавно артист заявил, что попал в больницу с серьезными травмами в результате столкновения с людьми в "милитари форме", однако теперь стало известно, что нападающим был львовский блогер Лелик, который находился в компании военных.

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В комментарии для проекта "ЖВЛ" боец ВСУ Артур Гаспарян с позывным "Джигит" заявил, что в тот вечер 24-летний артист якобы сам нарвался на неприятности. Со своей стороны исполнитель не комментирует инцидент, однако в команде лейбла, в который входит звезда, отметили, что скоро отреагируют на неприятный случай, ведь у певца есть собственные видеодоказательства.

Согласно заявлениям одной стороны конфликта, что вышла на связь, стычка между Wellboy и нападающим завязалось в одном из заведений Киева. По словам Артура Гаспаряна, он с несколькими собратьями приехали в столицу, чтобы забрать пикапы и станции РЭБ, которые помогли приобрести львовские блоггеры. Ближе к вечеру они решили отдохнуть и зайти в заведение, где встретили певца. Поскольку "Джигит" был знаком с Wellboy, они оказались в одной компании, однако не обошлось без конфликта. По словам защитника, во время стычки певец был слишком агрессивным.

"Один из наших собратьев решил нормально объяснить. Говорит: "Слушай, мы военные, ты обзываешь нас ругательными словами, говоришь уходите, если кому-то что-то не нравится". Затем показал видео, на которых непосредственно он выполнял задачи. На что тот (Wellboy. – Ред.) снял обувь и носок, поднес ногу к лицу и сказал понюхать", – рассказал Артур Гаспарян.

Поскольку конфликт только нарастал, компания решила покинуть заведение. Однако у блогера Лелика лопнуло терпение, поскольку артист якобы отправил их за российским кораблем, поэтому он набросился на певца.

"Налетел на него, нанес несколько ударов. После этого мы просто собрались и ушли оттуда. Но он все равно кричал и ругался на нас", – заговорил об инциденте интернет-деятель.

Однако на такую позицию сам Wellboy никак не реагирует. Лейбл, частью которого является артист, уверяет: вскоре они дадут полноценный комментарий, ведь исполнитель имеет свои доказательства.

Напомним, 13 января молодой певец вышел на связь в сети и сообщил, что его избили неизвестные. В результате нападения Антону Велбою пришлось пройти ряд медицинских обследований, после чего врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадины.

Хотя артист все еще воздерживается от официальных комментариев, стало известно, что обстоятельства нападения уже выясняются в полиции. Более того, в отношении инцидента было начато уголовное производство, а инициаторам драки грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или же исправительные работы на срок до одного года.

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