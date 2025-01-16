Победительница 'Холостяка' Шульгина поделилась плохими новостями о своем доме в Лос-Анджелесе и указала на подозрительную деталь

Победительница первого сезона реалити-шоу "Холостяк" Саша Шульгина, которая сейчас живет в США, рассказала, в каком состоянии находится ее дом в Лос-Анджелесе, где больше недели бушуют лесные пожары, которые до сих пор не могут потушить. Она сообщила, что с домом все хорошо, он цел, однако придется менять всю мебель.

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По ее словам, все вещи внутри провонялись дымом и поэтому стали непригодными к пользованию. Однако сейчас улучшить ситуацию в доме пытаются уборщики. Эти детали блогер рассказала в InstaStories.

Она также сообщила, что выехала с детьми из опасной территории, ведь переживает за их здоровье от последствий дыма. Однако в Лос-Анджелесе все же остался ее муж.

"Да, наш дом не сгорел, но находиться в нем невозможно. Везде гарь, ужасный запах, все вещи в доме непригодны для использования, работает чистка. Маленьким детям в такой атмосфере находиться нельзя. Поэтому наш папа отправил нас в безопасное место, а сам остался в Лос-Анджелесе", – сообщила она.

Блогер также отметила, что возможно пожары в Калифорнии начались "не с пустого места", а кто-то за ними стоит. По словам Александры Шульгиной, катаклизм начался одновременно в разных местах Лос-Анджелеса.

"Вопросом занялось FBI. Мы их видели у себя на улице. Все очень серьезно и похоже на план. Город загорелся в 5 местах почти одновременно", – добавила блогер.

Ранее сетью распространялись другие теории заговоров насчет пожаров в Калифорнии. Так, актер Мел Гибсон считает, что "поджог" был заказным, чтобы выселить определенных людей из своих дорогих домов. Другая теория утверждает, что пожары появились из-за потребительских стилей жизни знаменитостей, живших в районе Палисайдс (испытал наибольшее разрушение). По словам американцев, они якобы используют слишком много воды, из-за чего высушивается природа.

Более того, к пожарам также "приписали" имя скандального репера P.Diddy, которого в прошлом году разоблачили в развращении людей во время так называемых белых вечеринок. По словам критиков, кто-то специально поджег дома, в которых были документы о "грязной" деятельности артиста, которые могли бы разоблачить его.

Официальные источники указывают, что причина пожаров, скорее всего, связана с запуском фейерверков во время празднования Нового года.

Ранее OBOZ.UA писал, в каком состоянии дом Меган Маркл и принца Гарри, расположенный в Лос-Анджелесе. Он попал в зону опасности.

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