Подкопаева пожаловалась на мошенников, которые цинично задавили утят в Киеве и подставили ее

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что в ролике, в котором в Киеве Mercedes задавил утят, были ее номерные знаки, которые зарегистрированы на автомобиль Lexus. По словам знаменитости, ни она, ни ее семья не имеют отношение к этому инциденту.

Сейчас Подкопаева вместе с близкими находится в США, где ее дети заканчивают учебный год. Соответствующий пост гимнастка опубликовала на странице в Facebook.

Знаменитость сообщила, что в день происшествия находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси. На данный момент она не знает, каким образом ее номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется машиной Mercedes.

Видео дня

Звезда отметила, что по этому поводу будет обращаться в Национальную полицию и сейчас ее юристы изучают этот вопрос.

Также Подкопаева добавила, что ее семья получила множество сообщений с угрозами и осуждением, несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался.

"В нашей семье мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя, который был за рулем Mercedes и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь", – подытожила гимнастка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве зафиксировали случаи нападения ворон на пешеходов. Подобный инцидент произошел на улице Саксаганского, где пернатые атаковал мужчину.