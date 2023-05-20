Поддерживает убийства украинцев? Почему звезда 'Великолепного века' Мерьем Узерли молчит о войне и что ее связывает с Россией

39-летняя турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли одна из тех мировых знаменитостей, кто предпочитает молчать о войне в Украине и наслаждаться своей жизнью. Когда звезде кинематографа поступают вопросы, почему она не хочет высказать свою позицию в отношении полномасштабного вторжения, она делает вид будто бы ничего не происходит и удаляет комментарии в социальных сетях.

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Однако украинцам и без объяснений очевидно, что артистка не считает действия Путина преступными, ведь она все чаще делает отсылки к российской культуре. OBOZREVATEL расскажет, каким образом актриса связана со страной-агрессором и продемонстрирует, как изменилась ее внешность за последнее время (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Еще в марте 2022 года Узерли приняла участие в съемках для российского глянца. Селебрити появилась на обложке HELLO!, чем разозлила не только украинских фанатов, но и всех поддерживающих Украину из других стран. А ко дню 8 марта Хюррем-султан упомянула молитву о наступления мира, так и не назвав войну, которую начала РФ. Она пыталась сохранить нейтралитет, в итоге подставив саму себя. Вероятно, модель думает, что так обезопасит себя от хейта.

На 76-й Каннский кинофестиваль звезда надела черно-бежевое платье от российского дизайнера Юлии Яниной и ее модного дома Yanina Couture. В прошлом году Мерьем выбрала этот же бренд для мероприятия, заявляя, что считает себя ярой поклонницей таланта девушки.

Также припомним случай, когда знаменитость опубликовала серию снимком в своем Instagram из Дубая. В апреле 2022 года артистка посетила ОАЭ вместе с семьей, отметив – что в этой стране она чувствует себя как дома. "У нас лучшее время", – подчеркнула Узерли. Под публикацией поклонники начали задавать вопросы, которые так и остались без ответов. "Вы знаете о войне в Украине?", "Вы поддерживаете убийства украинцев?", – спрашивали у селебрити.

К слову, во время Каннского фестиваля звезду "Великолепного века" не узнали многие поклонники. Они утверждают, что девушка перестаралась с пластической хирургией и уколами красоты. В погоне за красотой Узерли перестала быть похожа на себя и испугала аудиторию "новым лицом".

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