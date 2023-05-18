Не узнать: как выглядели в детстве Брэд Питт, Леди Гага и другие звезды Голливуда. Фото тогда и сейчас

Голливуд – место, где рождаются легенды? Нет. Такие же люди, как и все мы. Будущие звезды были когда-то обычными детьми. Со своими достижениями и неудачами, осуществленными мечтами и теми, о которых пришлось забыть... Они проявили огромную силу характера и преодолели немало комплексов, чтобы сейчас с сияющей улыбкой шагать по красным дорожкам и получать одно за другим предложения от режиссеров.

Видео дня

Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие во времени, и посмотреть, как выглядели кинозвезды в детстве. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Брэд Питт

Американский киноактер и продюсер Брэд Питт родился в семье менеджера компании автоперевозок и школьной учительницы. Мальчика воспитывали в строгих религиозных традициях, и он неохотно посещал баптистскую церковь. В детстве увлекался игрой в баскетбол и выступал в школьных спектаклях, но тогда даже не мечтал о карьере в кино. Задумался об актерстве только после того, как попробовал себя в журналистике и рекламе.

2. Леди Гага

Эксцентричная американская певица, актриса и музыкант Леди Гага родилась в Нью-Йорке, в семье интернет-предпринимателей. Ее назвали Стефани. В 4 года девочка начала играть на фортепиано, после того, как ее мать заметила, что та должна вырасти "культурной женщиной".

В 11 лет ее перевели в элитную школу, где училась Пэрис Хилтон. Тогда будущей звезде пришлось терпеть насмешки со стороны одноклассников по поводу собственной внешности. Это ее не сломило.

В 14 юная звезда выступала на сцене в составе разных коллективов, где не боялась шокировать публику проделками. Леди Гага могла на глазах у зрителей поджечь лак для волос или выплясывать в эпатажных образах. Лишь сейчас, спустя много лет, знаменитость выходит на сцену с небольшим количеством макияжа, или совсем без косметики.

3. Джастин Тимберлейк

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк родился в религиозной семье. Любовь к музыке ему прививал дедушка. Он давал мальчику слушать кантри-музыку. В 12 лет тот твердо решил, что станет артистом. Тогда Джастин прошел кастинг в "Клуб Микки Мауса". Это шоу дало старт его музыкальной карьере в бойз-бэнде 'N Sync.

4. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли родилась в семье известных британских актеров Вилла Найтли и Шерман МакДональд. В детстве будущую кинозвезду не очень интересовала деятельность родителей. Итак, свободное время она посвящала изучению истории. Когда поступила в университет на историка, поняла, что это не ее призвание. Кира бросила учебу, и выбрала путь мамы и папы – начала актерскую карьеру. Ныне Найтли – одна из самых востребованных звезд.

5. Леонардо Ди Каприо

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо – сын автора комиксов и секретаря суда. Он дебютировал в кино в 5-летнем возрасте. А к 10 уже был разочарован в кинобизнесе: его агент настаивал на смене имени (предложил псевдоним Ленни Уильямс), и Лео отказали в нескольких ролях из-за его прически.

В 14 лет парень решил вернуться в киноиндустрию. Сначала снимался в рекламных роликах, а потом попал в большое кино. Нет, не после съемок в "Титанике" (1997), а благодаря фильму ужасов "Зубастики 3" (1991).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменились секс-символы 2000-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!