Почти на границе с Россией. Миша Коллинз побывал недалеко от фронта и показал фото и видео

Звезда популярного сериала "Сверхъестественное" и посол благотворительной инициативы UNITED24 Миша Коллинз побывал в Сумской области. Вместе с подразделением ГСЧС он посмотрел, как происходит разминирование территорий, где проходили российские оккупанты.

Американский актер смог собственными глазами увидеть работу водолазов и познакомиться с поисковыми собаками. Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

"Сегодня я недалеко от фронта в Украине", – написал актер. Он попросил подписчиков донатить по 24 доллара на машину для разминирования, которая поможет вернуть жизнь на украинские земли.

Кроме этого, американец побывал в разрушенной школе, ставшей целью враждебного "шахеда". Именно подразделение, сопровождавшее гостей, первым прибыло на поисково-спасательные работы.

Компанию Мише Коллинзу составил американский режиссер, автор фильма Звук металла Дариус Мардер. Он показал кадры из Украины и написал пост с поддержкой.

"Это мощный символ предупреждения для Путина: украинцы не теряют надежды. Они будут бороться за свободу и суверенитет. Мы должны помочь им победить", – говорится в посте.

Украинцы уже поблагодарили звезд с мировыми именами за смелость и помощь.

Напомним, Миша Коллинз отметил прибытие в Киев фотографией, сделанной на фоне разбитой военной техники. Позже он показал на видео павших украинских солдат, отдавших жизнь за свою страну. На актера подписаны около 5 миллионов человек.

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