Почему в сети все смеются над Дашей Малаховой, которая ела креветки в рыбном магазине, и при чем там военный ВСУ с селедкой

Украинская актриса Даша Малахова спровоцировала насмешки в свою сторону, написав странный пост о мужчине в зеленой одежде, который руками ел из бочки селедку посреди магазина. Артистка предположила, что он был военным.

В тексте звезда Театра на Подоле сравнила рыбу с экономикой, поразмышляла о будущем украинцев и рассказала о своей тревоге от увиденной сцены, однако в сети это вызвало волну ироничных ответов. Историей актриса поделилась в Facebook.

"Краем глаза я увидела военного, который подошел к бочке с селедкой, засунул руку и достал рыбу, которую начал есть. Это поведение было не то что странным, а скорее вызывающим. Через несколько секунд появился продавец Роман, который сразу взялся обслуживать человека в зеленой одежде без признаков, поэтому трудно сказать, военный он или просто человек в зеленой одежде... Он доедал на глазах у всех рыбу и спросил продавца: "И что ты мне сделаешь? Испугался? Тебе надо в армию, перестанешь пугаться!" Это был очень напряженный момент. Я очень и очень давно не чувствовала тревогу такого уровня. Мне показалось, что все замерли. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей поняли, что это станет обыденностью.", – написала Даша Малахова.

За сутки пост собрал около тысячи комментариев разного содержания. Одни увидели в нем важный социальный вопрос реабилитации военных и приспособление общества к этому, а другие упрекнули автора за странный контекст и изложение мысли, где "селедка – это экономика".

Присоединились к обсуждению и другие медийные украинцы. Правда, в юмористическом ключе, высмеивая противоречивый пост.

"Хотел на ужин заточить селедку. Теперь сижу, волнуюсь, думаю, не получится ли так, что именно в той селедке будет сосредоточена наша экономика. Иду спрашивать, не поделится ли средний класс креветкой. Хорошо, что Даша Малахова уберегла нас от коллапса", – пошутил Остап Украинец.

Журналист Евгений Лешан добавил: "Ушел муж Даши Малаховой, фитнес-тренер Сергей Сулима служить в ВСУ, а Даша пошла в известный рыбный магазин на Позняках, чтобы взять еду и там и съесть. Смотрит, а там ее муж в зеленой одежде руками из пустой бочки последнюю селедку достает, кладет в рот и спрашивает Дашу: "И что ты мне сделаешь?"

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева написала, что сбежала бы из магазина, если бы увидела "притрушенную" Дашу Малахову, а ее коллега Сергей Спирин высмеял историю актрисы от лица креветок.

Комментаторов и медийщиков насмешил не только сам пост о военном в том ключе, в котором это подала артистка, но еще и факт, что мужчина с селедкой вообще мог не иметь ничего общего с ВСУ.

Известный волонтер Ирина Гук увидела в истории артистки пренебрежительность по отношению к военным и посоветовала держать ее при себе.

"Вопрос селедки и кревоток давно сформулировала для себя так: каждый мой день, все, что у меня есть – благодаря этим дядям из села, которые, подавая нам запрос, не могут написать "Запорожская" область без ошибки. Я обязана им всем. А не наоборот. А свою грамотность, дипломы, успешный успех, морепродукты и другое интеллектуальное превосходство под соусом размышлений о будущем самое время молча подзасунуть куда подальше", – написала Ирина Гук.

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