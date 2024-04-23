'Почему ты ее убил?' Алек Болдуин выбил телефон из рук женщины, публично задавшей ему неудобный вопрос

Американский актер Алек Болдуин, обвиняемый в непреднамеренном убийстве украинской оператора Галины Гатчинс, выбил телефон из рук женщины, которая насмехалась над ним в кафе. Инцидент попал на видео.

Трагедия с участием украинки произошла осенью 2021 года на съемках фильма "Ржавчина", а уже этим летом должно пройти судебное заседание о знаменитости. Во время визита Болдуина в кафе, к нему подошла американка и просила, чтобы звезда сказал "свободу Палестине". Об этом сообщает Metro.

Актер разговаривал по телефону, однако быстро завершил диалог, когда автор ролика начала спрашивать его: "Почему ты убил эту женщину? Ты убил ту женщину и не получил срок? Нет срока заключения, Алек?"

Болдуин всячески пытался игнорировать американку, просил работников заведения вызвать полицию и хотел самостоятельно выставить ее за дверь. Затем он выбил камеру из рук женщины – после этого видео оборвалось.

Напомним, по словам прокуроров штата Нью-Мексико, США, Болдуин не контролировал свои эмоции на съемочной площадке. Звезда кричал и ругался, размахивая заряженным револьвером. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о желании Алека Болдуина закрыть дело об убийстве украинки Галины Гатчинс на съемках "Ржавчины", но шансы мизерны. Что говорят юристы – читайте здесь.

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