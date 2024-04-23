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"Почему ты ее убил?" Алек Болдуин выбил телефон из рук женщины, публично задавшей ему неудобный вопрос

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
438
'Почему ты ее убил?' Алек Болдуин выбил телефон из рук женщины, публично задавшей ему неудобный вопрос

Американский актер Алек Болдуин, обвиняемый в непреднамеренном убийстве украинской оператора Галины Гатчинс, выбил телефон из рук женщины, которая насмехалась над ним в кафе. Инцидент попал на видео.

Трагедия с участием украинки произошла осенью 2021 года на съемках фильма "Ржавчина", а уже этим летом должно пройти судебное заседание о знаменитости. Во время визита Болдуина в кафе, к нему подошла американка и просила, чтобы звезда сказал "свободу Палестине". Об этом сообщает Metro.

Актер разговаривал по телефону, однако быстро завершил диалог, когда автор ролика начала спрашивать его: "Почему ты убил эту женщину? Ты убил ту женщину и не получил срок? Нет срока заключения, Алек?"

"Почему ты ее убил?" Алек Болдуин выбил телефон из рук женщины, публично задавшей ему неудобный вопрос

Болдуин всячески пытался игнорировать американку, просил работников заведения вызвать полицию и хотел самостоятельно выставить ее за дверь. Затем он выбил камеру из рук женщины – после этого видео оборвалось.

"Почему ты ее убил?" Алек Болдуин выбил телефон из рук женщины, публично задавшей ему неудобный вопрос

Напомним, по словам прокуроров штата Нью-Мексико, США, Болдуин не контролировал свои эмоции на съемочной площадке. Звезда кричал и ругался, размахивая заряженным револьвером. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о желании Алека Болдуина закрыть дело об убийстве украинки Галины Гатчинс на съемках "Ржавчины", но шансы мизерны. Что говорят юристы – читайте здесь.

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