Алек Болдуин хочет закрыть дело об убийстве украинки Галины Гатчинс на съемках 'Иржи', но шансы мизерны. Что говорят юристы

66-летний актер Алек Болдуин стремится закрыть дело о непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Тем не менее, не принимающая участия в процессе юрист и экс-зам окружного прокурора Лос-Анджелеса Эмили Д. Бейкер говорит, что "вряд ли" звезде удастся добиться желаемого.

В июле 2024 состоится суд над знаменитостью. Об этом сообщает People. Команда юристов актера пытается закрыть дело.

"Очень редко бывают случаи, когда обвинительный акт отклоняется. Обвинение имеет очень, очень широкие полномочия по тому, как ведется заседание", – говорит эксперт.

Одним из аргументов по отмене дела является то, что государство не дало определенных инструкций для судебного заседания. Юристы Болдуина апеллируют к тому, что специальный прокурор Кари Т. Моррисси дал только "предвзятые" указания.

Бейкер отмечает, что "обвинения не совпадают" с тем, как адвокаты актера, утверждавшего, что он не нажимал курок и не знал, что пистолет содержит боевые патроны, характеризуют сценарий. В своем докладе 5 апреля Моррисси и его коллега специальный прокурор Джейсон Дж. Льюис назвали заявления защитников звезды "очевидно неправдивыми".

Но даже если адвокаты Болдуина получат отказ по запросу закрыть дело, Бейкер говорит, что весь процесс является в определенной степени выигрышем для звезды. Актер, отмечает она, имеет большую юридическую команду по сравнению со специальными прокурорами.

Оружейницу "Ржавчины" Ханну Гутьеррес Рид, которую в марте этого года признали виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора, приговорили к 18 месяцам заключения. Во время суда прокуроры показали видеоинтервью матери Галины Гатчинс, которая не могла сдержать слез, рассказывая о дочери. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых деталях по делу Болдвина: прокуроры штата Нью-Мексико утверждают, что голливудский актер во время съемок "Ржавчины" убил украинку Галину Гатчинс из-за потери контроля над своими эмоциями и хаоса на площадке.

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