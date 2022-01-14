Почему сестра принца Чарльза недолюбливала принцессу Диану. Откровения королевских биографов

У первой жены принца Чарльза принцессы Дианы были натянутые отношения со своей золовкой – принцессой Анной. Единственная сестра Чарльза невзлюбила Леди Ди и даже называла ее "глупой девчонкой".

Об этом рассказала королевский биограф Ингрид Сьюард, пишет Vanity Fair. Заявляется, что дочь королевы Елизаветы так и не нашла общего языка с невесткой, которая была младше нее на 11 лет. У женщин были очень разные характеры: Анна и сейчас довольно практичная и трудолюбивая, а Диана была веселой, хрупкой и жаждала хорошего времяпрепровождения.

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Напряженность между ними достигла апогея в июне 1981 года, всего за месяц до свадьбы Леди Ди. Новый виток неприязни произошел, когда в 1984-м королевская принцесса не стала крестной матерью принца Гарри, сына Дианы и Чарльза.

Говорят, брат заверил Анну, что эта роль достанется ей, когда у него появится второй ребенок. В итоге Гарри крестила подруга и бывшая соседка Дианы Кэролайн Бартоломью. А Анна даже не пришла на церковный обряд.

Сьюард рассказала, что жена принца Чарльза чувствовала, что сестра мужа ее не любит. Однажды Диана поднялась в детскую, где Анна поселилась со своим тогда трехлетним сыном Питером.

"Диана, все еще только леди, отвесила принцессе полный реверанс и заявила: "Мэм, как приятно вас видеть", – описала тот случай эксперт. Однако, по ее словам, Анна только "посмотрела сквозь" Леди Ди и ничего ей не ответила. Расстроенная невеста Чарльза выбежала из комнаты.

Обмен подарками на Рождество в конце того же года тоже не обошелся без курьезов. Диана, не понимая, что члены королевской семьи обмениваются шуточными подарками, подарила Энн кашемировый свитер. В ответ она получила чехол для туалетной бумаги.

Королевский репортер Ричард Кей тоже заявил о неприязни между женщинами. По его словам, у Анны "не было времени" на Диану.

"Ей не нравилось то, как она выполняла свои обязанности, и то, как она якобы использовала камеры и средства массовой информации для саморекламы", – рассказал Кей. Он пояснил, что у сестры Чарльза был более традиционный подход к королевским обязанностям.

Источники сообщают, что некоторое время единственная дочь монарха почти не общалась с невесткой на официальных мероприятиях и семейных встречах.

Тем не менее, когда Диана погибла, для Анны это стало большим шоком. Принцесса не любит показывать эмоции, но тогда она горевала и сожалела, что плохо общалась с Леди Ди.

Тина Браун написала в своей книге-биографии Дианы, что после смерти принцессы в 1997 году Анна "была особенно добра к Гарри, чья хрупкость была очевидна. Она гуляла с ним наедине, исследуя дебри Балморала пешком и верхом".

Коротко о королевских особах:

Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак Леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

Принцесса Анна – 71-летняя член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II. На момент своего рождения была на третьем месте в порядке престолонаследия, в настоящее время – на 17-м.

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