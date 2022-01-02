Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Многие девушки восхищаются естественной красотой принцессы Дианы и ее умением делать красивый макияж. Однако мало кто знает, что кожа Леди Ди была не совершенной, и она делала множество уходовых процедур в домашних условиях, чтобы выглядеть на все сто. Среди любимых бьюти-правил принцессы Уэльской – умывание глицериновым мылом, нанесение маски из продуктов и другие.

Макияж Леди Ди делала в основном консервативным. Подробнее о том, как она ухаживала за кожей и делала фирменный макияж, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уход за кожей принцессы Дианы

Отметим, что кожа принцессы была сверхчувствительна. Ее щеки, нос и подбородок при перемене температур часто пламенели. В свою очередь, Леди Ди пыталась всячески ухаживать за ней в домашних условиях.

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Дважды в день она умывалась высококачественным и сверхмягким глицериновым мылом, которое вероятнее всего изготавливалось для королевского двора. Оно обогащает кожу полезными растительными экстрактами.

Далее она скрабировала лицо смесью, которую делала собственноручно – морская соль и свежая клубника.

Также принцесса Диана часто делала маски, смешивая мякоть авокадо с яичным белком. Перед тем, как нанести увлажняющий крем, она наносила розовое масло на руки, растирала его и мазала им лицо.

Макияж принцессы Дианы

Леди Ди зачастую отдавала предпочтение маркам Elizabeth Arden, Max Factor, Guerlain и Clarins. Но теперь многие продукты этих марок, которыми пользовалась принцесса, давно прекратили выпусать, поэтому повторить ее мейк-ап трудно.

Визажист Клейтон Говард, который работал с принцессой Уэльской, использовал плотную тональную основу для макияжа марки Max Factor. Однако макияж такой текстуры выполнялся для фотосессий и ответственных мероприятий, а в остальное время она любила легкое покрытие.

Также Говард применял на ее кожу прозрачную пудру, чтобы фиксировать результат.

Что касается макияжа глаз, то в первые годы супружеской жизни она использовала мягкие тени Elizabeth Arden. Фаворитами среди оттенков у принцессы были Timberland/Ric и Platinum Frost. Глаза Леди Ди подчеркивала яркой подводкой этого же бренда. А завершающим штрихом была синяя тушь "Beautiful Color Lash Enhancing Mascara" оттенка Navy.

Свои губы принцесса красила любимым оттенком Tint of Pink марки Max Factor, который сейчас уже недоступен. А иногда она использовала бренд Elizabeth Arden на губах, оттенки которого были в розовых цветах с увлажняющим эффектом.

Добавим, что тренд синих подводок до сих пор используют многие звезды, среди которых Дуа Липа , Софи Тернер и Приянка Чопра и другие.

Коротко о королевской особе:

Принцесса Диана Уэльская – первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак Леди Ди и принца Чарльза продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП.

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