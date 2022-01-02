Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Анна Яковлева
Красота
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Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Многие девушки восхищаются естественной красотой принцессы Дианы и ее умением делать красивый макияж. Однако мало кто знает, что кожа Леди Ди была не совершенной, и она делала множество уходовых процедур в домашних условиях, чтобы выглядеть на все сто. Среди любимых бьюти-правил принцессы Уэльской – умывание глицериновым мылом, нанесение маски из продуктов и другие.

Макияж Леди Ди делала в основном консервативным. Подробнее о том, как она ухаживала за кожей и делала фирменный макияж, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уход за кожей принцессы Дианы

Отметим, что кожа принцессы была сверхчувствительна. Ее щеки, нос и подбородок при перемене температур часто пламенели. В свою очередь, Леди Ди пыталась всячески ухаживать за ней в домашних условиях.

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Дважды в день она умывалась высококачественным и сверхмягким глицериновым мылом, которое вероятнее всего изготавливалось для королевского двора. Оно обогащает кожу полезными растительными экстрактами.

Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Далее она скрабировала лицо смесью, которую делала собственноручно – морская соль и свежая клубника.

Также принцесса Диана часто делала маски, смешивая мякоть авокадо с яичным белком. Перед тем, как нанести увлажняющий крем, она наносила розовое масло на руки, растирала его и мазала им лицо.

Макияж принцессы Дианы

Леди Ди зачастую отдавала предпочтение маркам Elizabeth Arden, Max Factor, Guerlain и Clarins. Но теперь многие продукты этих марок, которыми пользовалась принцесса, давно прекратили выпусать, поэтому повторить ее мейк-ап трудно.

Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Визажист Клейтон Говард, который работал с принцессой Уэльской, использовал плотную тональную основу для макияжа марки Max Factor. Однако макияж такой текстуры выполнялся для фотосессий и ответственных мероприятий, а в остальное время она любила легкое покрытие.

Также Говард применял на ее кожу прозрачную пудру, чтобы фиксировать результат.

Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Что касается макияжа глаз, то в первые годы супружеской жизни она использовала мягкие тени Elizabeth Arden. Фаворитами среди оттенков у принцессы были Timberland/Ric и Platinum Frost. Глаза Леди Ди подчеркивала яркой подводкой этого же бренда. А завершающим штрихом была синяя тушь "Beautiful Color Lash Enhancing Mascara" оттенка Navy.

Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Свои губы принцесса красила любимым оттенком Tint of Pink марки Max Factor, который сейчас уже недоступен. А иногда она использовала бренд Elizabeth Arden на губах, оттенки которого были в розовых цветах с увлажняющим эффектом.

Как повторить фирменный макияж принцессы Дианы. Секреты красоты Леди Ди

Добавим, что тренд синих подводок до сих пор используют многие звезды, среди которых Дуа Липа , Софи Тернер и Приянка Чопра и другие.

Коротко о королевской особе:

  • Принцесса Диана Уэльская – первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак Леди Ди и принца Чарльза продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП.

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