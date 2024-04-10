После смерти мужа не прошло и 9 дней. Стали известны подробности концерта Тины Кароль в 2013 году, когда плакал весь дворец 'Украина'

В 2013 году известная украинская певица Тина Кароль похоронила любимого мужа, продюсера Евгения Огира после его продолжительной, но, к сожалению, безуспешной борьбы с раком желудка. Для артистки эта потеря стала невероятной силы ударом, однако она в ответ продемонстрировала и свою силу, когда, несмотря на страшную боль, выходила на сцену, где ее ждали тысячи фанов. Об этом случае вспомнил главный дирижер и художественный руководитель ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Министерства обороны Украины Дмитрий Антонюк.

Как известно, Тина с 17 лет выступала с ансамблем ВСУ, став впоследствии его солисткой. В 2013 году она присоединилась к концерту во дворце "Украина". Тогда после смерти мужа не прошло и девяти дней, вспомнил Дмитрий Жанович в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Как вспомнил заслуженный деятель искусств, когда певица вышла на сцену, она не смогла сдержать слез, а ее чувственностью и переживаниями прониклись все зрители в зале. Этот случай стал для Дмитрия Антонюка доказательством, что Тина – сильный человек и настоящая артистка.

"Я подтверждаю, что она сильный человек, потому что знаю ее еще с тех времен, когда она, выходя на сцену, не могла сдержать слез. Она работала с нами, пела на концерте во дворце "Украина", когда еще, наверное, и 9 дней не прошло с момента трагической смерти ее мужа Евгения Огира. Она пела эмоционально тяжелую балладу о матери, слезы текли по глазам... Людей полный зал, они были в оцепенении. Все знали и понимали состояние человека и ту силу и мужество, с которым нужно было выйти и вживую спеть. Она это сделала", – поделился музыкант.

По словам Дмитрия Жановича, у ансамбля ВСУ был общий с Тиной Кароль рождественский проект в преддверии полномасштабного вторжения. После – они уже вместе не работали, однако общение продолжают поддерживать и сейчас.

В ансамбле песни и пляски Вооруженных сил Министерства обороны Украины длительное время Тина работала бесплатно. Для певицы это стало мощной школой, где в ней воспитали дисциплину и понимание, что работать нужно много и непрерывно. Вероятно, именно поэтому артистка до сих пор посещает уроки вокала.

Антонюк вспомнил: "Было время, когда Тина приходила нераспетой на общую репетицию, где 100 человек в зале, хор, оркестр, балет, она могла взять фальшивые ноты. Я останавливал всех и говорил: "Если ты еще раз придешь нераспетой, то выйдешь из репетиционного зала. Ты поняла?" "Да, я поняла", – отвечала она. Было и такое. То есть она была готова к тяжелой, скажем, жизни настоящего артиста. Я ее считаю настоящей артисткой".

Полное интервью с Дмитрием Антонюком выйдет в субботу, 13 апреля.

Ранее OBOZ.UA писал, что 14 августа 2023 года Евгению Огиру могло исполниться 43 года. В этот день Тина Кароль трогательно обратилась к покойному спутнику, показав поклонникам снимки с заметно подросшим сыном Вениамином. Вместе с наследником звезда повторила архивное фото, сделанное с Огиром в 2012-м.

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