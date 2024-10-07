Почему новую фаворитку Путина опасается весь российский шоубиз и какую тайну она держит за семью замками

Диктатор Владимир Путин почти всегда держал свою личную жизнь в тайне, и когда в сети обсуждали очередную любовницу и фаворитку главы террористической страны, тот отказывался что-либо комментировать. В свои 72 года, которые празднует сегодня, Путин крутит роман с 40-летней Екатериной Мизулиной, работающей на должностях члена Общественной палаты РФ и главы Лиги безопасного интернета.

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Тиран буквально сделал ее своей правой рукой и этаким органом наложения цензуры. Российские артисты бегают вокруг нее на цыпочках, чтобы не попасть в поле зрения и не получить так называемый выговор за неугодные песни, видео или другое творчество. OBOZ.UA расскажет, что известно о Екатерине Мизулиной и какую тайну она скрывает, чтобы россияне не забросали камнями.

Именно эта 40-летняя женщина делает все возможное, чтобы россияне читали исключительно материалы с нарративами, слушали песни Шамана "Я русский" и смотрели "Слово пацана". Она отвечает за цензуру в сети, а свою важную для пропаганды работу направляет на детей, чтобы учить их "патриотизму" с детства и ненавидеть иностранные продукты. Для реализации этой цели женщина создала проект "Безопасный Интернет" еще в 2019 году.

В ее полномочия также входит наложение штрафов и других санкций на медиа и публикаций в соцсетях, не выполняющих российское законодательство. Поэтому к Екатерине бить поклоны уже ездили скандальная Instasamka и Hofmannita, образы и творчество которых раньше были достаточно провокационными.

Российские артисты как огня боятся попасть в немилость Мазулиной, чтобы порой не нарваться на судебные дела и не понести ответственность за нарушение какого-либо закона. Учитывая прошлое российского законодательства, а именно во времена СССР, отправить за решетку или оштрафовать можно за что угодно и привлечь к ответственности за безделушку.

Свою карьеру Мизулина связала с тем, чтобы все соблюдали безумные законы, хотя сама их "нарушает". Новая "фаворитка" Путина активно выступает за "семейные ценности" (хотя пропагандистские законы не позволяют поддерживать что-либо другое) и за запрет чайлдфри-идеологии, то есть сознательного нежелания иметь детей.

Одновременно с этим своих детей у 40-летней путинистки нет, а почему так произошло – держит в тайне за семью замками. На какие-либо вопросы о потомках отказывается отвечать, да и никто не спрашивает подобного, ведь все боятся оказаться за решеткой.

Так одно из росмедиа рискнуло и поинтересовалось, почему у Мизулиной нет своих детей. Далее последовал такой диалог:

– Откуда у вас такая информация?

– Значит, есть?

– Откуда у вас такая информация? Я личной жизни не обсуждаю.

"После этого к нашему корреспонденту подошли "люди в гражданском" и попросили показать документы, сфотографировали паспорт. По словам очевидцев, стоявших ближе к Мизулиной, от нее поступил приказ "пробить по базе". Затем силовики задали журналистке вопрос, где она училась, в каком вузе, на каком факультете, а также поинтересовались, как поживает один из ее друзей", – сообщила росмедиа.

В частности, инсайдеры рассказывали, что женщина, собственно, придерживается идеологии чайлдфри, а чтобы не портить себе репутацию, никому не говорит об этом. О своих отношениях с диктатором Путиным она тоже не признается.

"Как бы она на такой вопрос ответила? Признавать отношения с Владимиром Владимировичем ей никто не позволял. А отрицать было бы глупо. Ведь отношения с Путиным – это большая честь. И как Катя отрицала бы их? Катя просто не хочет, чтобы кто-то разрушил ее женское счастье", – заявил инсайдер росмедиа.

Также говорят, что новую "любовницу" Путина охраняют члены так называемой Федеральной службы охраны по приказу российского фюрера.

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