Почему Мишель Обама всегда выравнивала волосы и не заплетала косы, когда была первой леди США

Бывшая первая леди и жена экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама все 8 лет в должности была вынуждена выпрямлять волосы и ходить с распущенной прической каждый день. Причина заключается в цвете кожи семьи, поэтому женщина пыталась подстроиться под вкус "белых людей".

Во время разговора с REVOLT она объяснила, что американцам, прежде всего, якобы нужно привыкнуть, что в Белом доме появилась темнокожая женщина, поэтому о естественных прическах и косах не стоило и вспоминать.

"Мы были первыми [темнокожими супругами в должности руководителей государства]. И я подумала, что, прежде всего, они должны привыкнуть к нам. У меня были парики, потому что ты делаешь себе прическу каждый день, а иногда и дважды в день, если ты ходишь на улице под дождем. Мне пришлось его выравнивать", – вспомнила она.

На фотографиях, датированных периодом, когда Мишель Обама занимала должность первой леди США с 2009 по 2017 годы, можно проследить тенденцию классической короткой прически. Женщина в большинстве своем создавала объемную укладку и очень редко когда прятала волосы под платок или собирала в хвост.

Уже по истечении срока президентства Барака Обамы она смогла во всю почувствовать свободу в прическах. Даже специально для беседы с REVOLT бывшая первая леди заплела множество мелких кос и собрала их в высокий хвост.

Под влияние стереотипов попали и дочери Мишель Обамы – Малия Энн и Саша. Им также приходилось выпрямлять волосы или собирать их в тугой хвост. Сейчас они без колебаний ходят с распущенными кудрями и не переживают, понравится ли это американцам.

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