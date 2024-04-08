'Лук хороший, но при чем эти кроссовки?' 29-летнюю жену Виктора Павлика захейтили за образ, а самого певца назвали 'легендой'

Жена известного украинского певца Виктора Павлика, а по совместительству его концертный директор и блогер Екатерина Репяхова не угодила подписчикам своим аутфитом, в котором вместе с мужем посещала концерт к 45-летию концертной деятельности певицы Оксаны Билозир. Фанам не понравилось, что 29-летняя знаменитость соединила нежное платье с кроссовками.

Репяхова уже ответила своим критикам в InstaStories, показав еще больше кадров в образе, вызвавшем пылкие обсуждения в сети. Многие поддержали блогершу и оценили ее решение обуть спортивную обувь под элегантный лук.

Так, на праздничный концерт к народной артистке Украины Екатерина выбрала изысканное платье длины макси из легкой "воздушной" ткани в трендовом песочном оттенке. Наверх блогер накинула объемный жакет в похожей цветовой гамме.

Изюминкой образа стала обувь – трендовые кеды, объединившие в себе сразу четыре цвета: белый, серый, насыщенный синий и коричневый на подошве.

Впрочем, именно кеды стали причиной недовольства многих подписчиков Репяховой. "Главное все напялить, что модно. Господи, куда эти кроссовки к этому луку? Вы женщина известного мужчины, хоть перед событиями наймите нормального стилиста", "Лук хороший, но эти кроссовки здесь точно ни к чему", – писали комментаторы.

Репяхова уже успела ответить критикам, заверив, что ей такое сочетание очень нравится.

Между тем, сам Виктор Павлик также сделал контент во время концерта своей коллеги и подруги Оксаны Билозир. И сделал не сам, а с Павлом Зибровым.

"Два Павлика", – с юмором прокомментировал исполнитель хитов "ʼХрещатик", "Мертві бджоли не гудуть" и других.

Фаны в это время усыпали двух музыкантов комплиментами и назвали их двумя "легендами".

Как писал OBOZ.UA, бывшая супруга Виктора Павлика Лариса Созаева призналась, что после смерти сына и развода размышляла над идеей уйти в монастырь. Однако впоследствии она решила, что не найдет покоя в служении Богу и решила искать любовь на сайте для знакомств. Подробности – в нашем материале.

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