Двоих участников 'Холостячки-2' заподозрили в романе из-за фото из Египта

Двоих участников шоу "Холостячка-2" на телеканале "СТБ" Винченцо Дулепа и Романа Васильева заподозрили в романе. Мужчины выложили фотографии и видео из общего отдыха в Египте.

Пользователи заметили, что участники подобрали романтическую песню, чтобы смонтировать под нее кадры из отпуска, и выложили результат в Instagram. На них выбывшие конкурсанты весело проводят время вдвоем в курортной стране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Винченцо и Роман отдыхали в Египте 5 дней, которые, по их словам, "пролетели как 1". Мужчины катались на сэндборде, ездили по пустыне, ужинали в ресторане, праздновали день рождения друга и многое другое.

Видео дня

"5 дней в Египте пролетели как 1. Отметили день рождения друга, катались на яхте, пикапе, квадроциклах, каяке, попробовали сэндбординг, играли в волейбол, успели искупаться и даже сгореть", – написал Дулепа.

Мужчины отметили, что не любят "пассивный" отдых, поэтому старались поменьше сидеть в отеле и получить много новых эмоций.

Из-за видео, которое смонтировал Винченцо, пару начали подозревать в романтических отношениях. Дело в том, что на общие кадры с Романом он наложил неоднозначную композицию певицы Лилу45 – "Восемь".

В тексте были строки "Стой, давай сыграем в любовь", что натолкнуло подписчиков на неоднозначные мысли. Участники подогрели слухи, неоднозначно ответив, что "их раскусили".

Напомним, что Винценцо покинул шоу в шестом выпуске, а Роман простился со Златой уже через неделю. Мужчины сдружились на проекте, поэтому продолжили общаться за его пределами.

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