Победительница 'Мисс Украина 2023' София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" 18-летняя София Шамия рассказала о своем отце, который служит в Вооруженных силах Украины. Девушка также поделилась, что в результате войны ее папа ослеп на один глаз.

София Шамия родом из Киевской области: полномасштабное вторжение застало ее дома, сказала она для УНИАН Lite. Девушка вспомнила в интервью, как проснулась с утра и увидела военную технику.

Семья Софии не хотела верить в происходящее, но нужно было действовать. Семейство приняло решение поехать в маленький поселок возле столицы. "Для меня это вообще был очень переломный момент в жизни", – говорит она.

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В первые дни полномасштабной войны отец Софии вступил в ряды Территориальной обороны. Девушка признается, что из-за войны начала больше ценить жизнь и моменты, проведенные с семьей.

Недавно София опубликовала на своей Instagram -странице новое фото с отцом, сделанное в день его рождения. "Мисс Украина" написала, что у отца глаза разного цвета не из-за гетерохромии, как кто-то мог подумать.

Дело в том, что мужчина частично потерял зрение из-за боевых действий. "Отпраздновали с папой его день рождения во Львове, но всего на 1 день. Хочет вернуться в Киев на следующий день для службы", – добавила красавица.

Став победительницей национального конкурса, София Шамия будет представлять Украину на "Мисс мира" в Индии. По словам девушки, она хочет делать и нести благотворительную миссию, чтобы помочь пострадавшим в войне. "Сейчас, когда я могу выступать на международном конкурсе красоты, это становится прекрасной возможностью вывести проблемы войны и потребности украинского народа на мировой уровень", – объясняет она.

Своим главным месседжем София считает "быть рупором независимой страны". Поскольку ее отец служит, она знает все нужды военнослужащих, поэтому ей хочется помочь. "Именно они на передовой борьбе нашей независимости", – добавляет "Мисс Украина". Девушка уверена, что совместными усилиями можно улучшить жизнь пострадавших от военных действий и обратить на это внимание мира.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто такая София Шамия – победительница скандального конкурса "Мисс Украина 2023" и как она выглядит в реальной жизни. 18-летняя красавица учится в Киево-Могилянской академии, занимается благотворительностью и поддерживает Палестину.

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