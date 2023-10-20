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Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,5 т.
Победительница 'Мисс Украина 2023' София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" 18-летняя София Шамия рассказала о своем отце, который служит в Вооруженных силах Украины. Девушка также поделилась, что в результате войны ее папа ослеп на один глаз.

София Шамия родом из Киевской области: полномасштабное вторжение застало ее дома, сказала она для УНИАН Lite. Девушка вспомнила в интервью, как проснулась с утра и увидела военную технику.

Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Семья Софии не хотела верить в происходящее, но нужно было действовать. Семейство приняло решение поехать в маленький поселок возле столицы. "Для меня это вообще был очень переломный момент в жизни", – говорит она.

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В первые дни полномасштабной войны отец Софии вступил в ряды Территориальной обороны. Девушка признается, что из-за войны начала больше ценить жизнь и моменты, проведенные с семьей.

Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Недавно София опубликовала на своей Instagram -странице новое фото с отцом, сделанное в день его рождения. "Мисс Украина" написала, что у отца глаза разного цвета не из-за гетерохромии, как кто-то мог подумать.

Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Дело в том, что мужчина частично потерял зрение из-за боевых действий. "Отпраздновали с папой его день рождения во Львове, но всего на 1 день. Хочет вернуться в Киев на следующий день для службы", – добавила красавица.

Став победительницей национального конкурса, София Шамия будет представлять Украину на "Мисс мира" в Индии. По словам девушки, она хочет делать и нести благотворительную миссию, чтобы помочь пострадавшим в войне. "Сейчас, когда я могу выступать на международном конкурсе красоты, это становится прекрасной возможностью вывести проблемы войны и потребности украинского народа на мировой уровень", – объясняет она.

Победительница "Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе в ВСУ, который частично ослеп из-за войны. Фото

Своим главным месседжем София считает "быть рупором независимой страны". Поскольку ее отец служит, она знает все нужды военнослужащих, поэтому ей хочется помочь. "Именно они на передовой борьбе нашей независимости", – добавляет "Мисс Украина". Девушка уверена, что совместными усилиями можно улучшить жизнь пострадавших от военных действий и обратить на это внимание мира.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто такая София Шамия – победительница скандального конкурса "Мисс Украина 2023" и как она выглядит в реальной жизни. 18-летняя красавица учится в Киево-Могилянской академии, занимается благотворительностью и поддерживает Палестину.

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