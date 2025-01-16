Дом Меган Маркл и принца Гарри в опасности из-за 'ветра дьявола': что известно о семейном гнездышке Сассексов за 29 млн долларов

Особняк Меган Маркл и принца Гарри, который стоит 29 миллионов долларов, оказался под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. Он расположен в престижном районе Монтесито, Калифорния, США, недалеко от потенциального места катаклизма.

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Однако угроза для него появилась из-за мощных ветров Санта-Ана, которые еще называют "ветрами дьявола". Именно порывы воздуха способствуют быстрому распространению огня на деревья и дома. Как сообщает Daily Mail, район Монтесито объявлен зоной красного уровня опасности, а жителей призывают быть готовыми к немедленной эвакуации.

Ураганный ветер, скорость которого будет достигать 70 миль в час, стал причиной хаотичного роста нескольких очагов пожаров, и ситуация с каждым часом усложняется.

Меган Маркл и принц Гарри, проживающие в этом районе вместе с двумя детьми, предупредили о подготовке к возможному выезду из дома. Их имение, известное своей роскошью и живописными видами, теперь расположено в зоне повышенного риска.

Известно, что Мега Маркл и принца Гарри приобрели дом в Калифорнии почти за 14 миллионов долларов, но с тех пор стоимость этой недвижимости выросла до 29 миллионов долларов. Как описывает India Times, имение расположено недалеко от жилья ведущих Опры Уинфри и Элен ДеДженерес. Дом королевской семьи создан в викторианском стиле в смесь с современностью.

Дом имеет большие окна и двери, чтобы как можно больше естественного света могло попасть внутрь. Его территория также содержит чайный домик, курятник и гостевой дом с двумя спальнями, пышные сады и бассейн.

На заднем дворе имения расположена терраса для спокойного семейного отдыха, с которого открывается вид на розарий. Супруги также имеют отдельный домашний офис, тренажерный зал и сауну. Более того, на территории можно найти винный погреб, игровую комнату, библиотеку и домашний кинотеатр.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл и принц Гарри занялись благотворительностью во время эвакуации людей пожаров в Калифорнии. Однако без скандала снова не обошлось.

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