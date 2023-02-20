Победительница ''Холостяка-1'' рассказала, почему американцы осторожно относятся к украинкам и что обязательно уточняют на первых свиданиях

Победительница первого сезона романтического реалити "Холостяк" Александра Шульгина, проживающая с мужем-американцем в Лос-Анджелесе, поделилась, как мужчины в Америке относятся к украинкам. Звезда призналась, что среди американцев распространен стереотип о женщинах из Украины, мечтающих женить на себе иностранца и поселиться за границей.

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Поэтому они часто интересуются у украинок, есть ли у них документы. Об этом Шульгина рассказала в интервью для YouTube-канала Victoria Siroklyn (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Америке смотрят на то, кто ты такая. То есть мало быть красивой. Еще для них важно, чтобы у тебя были документы. Со мной сейчас могут спорить девушки, но сколько я ходила на свидание, у меня всегда спрашивали, есть ли у меня документы", – рассказала победительница "Холостяка".

По ее словам, мужчины в Америке на первых свиданиях пытаются проверить, не сидит ли перед ними женщина, желающая выйти замуж, легально и навсегда получить право жить и работать в Америке, после чего развестись.

Александра Шульгина призналась, что после таких вопросов от американцев сосредоточилась на бизнесе и личностном развитии в Америке.

"Сейчас очень много приехало девушек из Украины. Они все в поисках мужчины, но секрет такой: чтобы этот мужчина с тобой был, строил семью, рожал детей, помогал, тебе нужно быть личностью. Американцы не любят присасывающихся женщин-паразитов , которым нужны деньги. Мужчины в Америке любят, когда женщина всего достигла сама", – добавила украинка.

У самой красавицы сложилась совсем другая история с мужчиной-американцем, но она заявила, что это редкий случай.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Шульгина встретила в США своего мужа из Латинской Америки и забеременела от него. 3 июня 2022 звезда родила девочку.