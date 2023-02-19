Мишина нарвалась на хейт из-за фотосессии в Ницце на фоне моря, после чего обратилась к критикам из Киева

Популярная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась снимками со своей фотоссесии в Ницце. Красивые кадры звезды на Лазурном берегу Франции вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Одни усыпали артистку комплиментами, другие – принялись критиковать за "отдых во время войны" и "неуместный" выбор лука.

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Фотографии, вызвавшие полемику сред интернет-пользователей, Мишина разместила на личной странице в Instagram. Позже она решила ответить критикам в InstaStories.

"Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", – подписала снимки знаменитость.

Для фотоссесии актриса выбрала элегантные брюки кремового оттенка и белую майку. Также она время от времени набрасывала на плечи стильный серо-голубой жакет.

Некоторым подписчикам не понравилось, что майка Ксении просвечивалась, а звезда была без бюстгальтера.

"Ну можно же было хотя бы топик под низ надеть", "Зачем кому-то видеть ваши соски?", "Можно было уже вообще без футболки", "Зачем это выставлять на люди?", – встречаются комментарии под публикациями артистки с Ниццы.

А другая часть хейтеров обвинила звезду "Крепостной" в том, что она якобы позволяет себе отдых во время полномасштабной войны.

"Война идет, люди гибнут, а вы свою красивую жизнь презентуете… стыд!", "Кому война, кому красивые фото", "А почему вы покидаете страну? Как бы война идет, а вы отдыхаете за границей", – поспешили предъявить претензии критики.

В сторис Мишина, показав, что она уже вернулась в Киев, лаконично ответила хейтерам: "Это я с грустью смотрю на некоторых комментаторов, понимая, что война не только в стране, а и в головах".

Как писал OBOZREVATEL, накануне зимних праздников Мишина также столкнулась с немилостью поклонников. Украинцы назвали актрису "предательницей" из-за цвета игрушек и красной звезды на новогодней елке. Звезда эмоционально отреагировала на обвинения подписчиков.

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