Племянник Майкла Джексона сыграет своего культового дядю в байопике от продюсера ''''Богемской рапсодии''

Племянник всемирно известного американского музыканта Майкла Джексона сыграет своего культового дядю в новом фильме режиссера Антуана Фукуа. Байопик получил название "Майкл", а его выход запланировали на 2024 год.

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26-летний Джафар Джексон – сын старшего брата легендарного артиста, который скончался в 2009 году, Джермейна Джексона и участника группы The Jackson 5. Парень с 12 лет профессионально занимается музыкой, но роль своего дяди станет для него первым опытом в кино. Об этом пишет The Playlist.

Продюсирует проект Грэм Кинг, который ранее прославился благодаря "Богемской рапсодии" – другом байопике о группе Queen и ее культовом солисте Фредди Меркьюри. А вот сценарий напишет трехкратный номинант на премию "Оскар" Джон Логан, работавший над фильмом "007: Координаты "Скайфолл".

В сети, на странице режиссера, уже появилось первое фото, на котором племянник поп-легенды перевоплощается в него.

"Я встретил Джафара более двух лет назад и был поражен тем, насколько органично он воплощает дух и личность Майкла. Это было нечто настолько мощное, что даже после всемирного кастинга стало ясно, что он единственный человек, который может взять на себя эту роль", – прокомментировал Грэм Кинг.

Известно, что в байопике "Майкл" расскажут о начале карьеры Джексона, его взлетах и падениях, а также личной жизни. Создатели фильма планируют не избегать противоречивых моментов из биографии звезды, в частности, обвинений в педофилии, преследовавших его в последние годы до самой смерти.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Майкл Джексон пережил страшный случай, который в корне изменил его жизнь. Он вспыхнул пламенем и после этого облысел навсегда. Подробности – в нашем материале.

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