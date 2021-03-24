Топ-5 ярких обложек Playboy, которые повторили дважды

Часто удачные и интересные "ремейки" фото глянцевых журналов становятся не менее популярны, чем оригинал.

OBOZREVATEL собрал обложки Playboy, которые были настолько яркими, что их решили повторить дважды.

Купер Хефнер – сын создателя Playboy Хью Хефнера в 2017 предложил повторить обложки самых известных выпусков. На съемки пригласили тех же моделей, которые позировали более сорока лет назад. Фотопроект доказал, что прежних моделей не существует.

Моника Сент Пьер повторила обложку Playboy конца 70-х. Глядя на все ту же стройную фигуру, не верится, что с момента фотосессии прошло около 40 лет.

Более десяти лет Кимберли Хефнер была замужем за Хью Хефнером и стала матерью его двух сыновей.

Кендер Коллинс снималась для восьми обложек Playboy. Она была счастлива вновь поработать в такой среде.

Кэти Сент Джордж на момент съемки было 27 лет. По ее словам, она осталась той же зажигательной девушкой и охотно повторила позирования обнаженной спустя много лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала главной героиней на апрельской обложке российского журнала Playboy.

В соцсетях разгорелся скандал, где редакторов обвинили в плагиате украинской версии журнала. Ведь в декабре 2020 года Playboy Украина выпустил обложку на ту же тему, а модели были одеты в похожие костюмы.