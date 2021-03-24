Топ-5 яскравих обкладинок Playboy, які повторили двічі

Часто вдалі й цікаві "римейки" фото глянцевих журналів стають не менш популярні, ніж оригінал.

OBOZREVATEL зібрав обкладинки Playboy, які були настільки яскравими, що їх вирішили повторити двічі.

Купер Гефнер – син творця Playboy Г'ю Гефнера 2017 року запропонував повторити обкладинки найвідоміших випусків. На зйомки запросили тих самих моделей, які позували більш ніж сорок років тому. Фотопроєкт довів, що колишніх моделей не існує.

Моніка Сент П'єр повторила обкладинку Playboy кінця 70-х. Дивлячись на ту саму струнку фігуру, не віриться, що з моменту фотосесії минуло близько 40 років.

Понад десять років Кімберлі Гефнер була одружена з Г'ю Гефнером і стала матір'ю його двох синів.

Кендер Коллінс знімалася для восьми обкладинок Playboy. Вона була щаслива знову попрацювати в такому середовищі.

Кеті Сент Джордж на момент зйомки було 27 років. За її словами, вона залишилася тією ж запальною дівчиною й охоче повторила позування оголеною через багато років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відома телеведуча і блогерка Анастасія Івєєва стала головною героїнею на квітневій обкладинці російського журналу Playboy.

У соцмережах розгорівся скандал, де редакторів звинуватили в плагіаті української версії журналу. Адже в грудні 2020 року Playboy Україна випустив обкладинку на ту саму тему, а моделі були одягнені в схожі костюми.