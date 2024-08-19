Платят налоги России. Активисты призвали отменить концерт русскоязычных артистов в центре Киева: заведение отреагировало

Небезразличные украинские активисты призывают отменить русскоязычный концерт группы "Кто там" и других, который состоится в конце августа в столичном заведении Campus Community. Представители инициативы "Мова неволі", выступающие против вывесок на русском языке в городах Украины, опубликовали заявление в соцсетях.

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В сообщении в Instagram они обратили внимание, что хедлайнерами музыкального фестиваля "Take Йоу Festival" стали "русские певцы Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо и другие". Благодаря данным из открытых источников, команда узнала, что участники мероприятия не только продолжают петь русскоязычный репертуар, но также имеют активные аккаунты во Вконтакте и платят налоги через Яндекс Музыку.

"6 апреля 2024 года Campus Community уже приглашал этих исполнителей к себе и, несмотря на критику общества, событие не отменил. Мы спросили Campus Community о возможности отмены "Take Йоу Festival", но ответа мы не получили. Возможно, хватит тянуть русский язык и культуру в Украину?" – говорится в сообщении.

На странице платформы Campus Community отреагировали на призывы украинцев. Администрация комплекса принесла свои извинения, отметив, что концерт был запланирован как благотворительное мероприятие в поддержку ВСУ. "Мы не проводим мероприятия для российских исполнителей и не сотрудничаем с ними. Всегда поддерживаем проекты, созданные для поддержки наших военных", – говорится в заявлении.

Тем не менее, отменят ли выступление неизвестно. "Сейчас ждем разъяснения от организатора концерта", – ответили в Campus Community.

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