'О чем говорить? Как здоровье вашей собаки?' Звезда 'Столетия Якова' эмоционально отреагировал на вопрос о родственниках в России

Популярный украинский актер Александр Печерица ("Крепосная", "Сага", "Столетие Якова") родился в российском Санкт-Петербурге. Артист имеет родственников в России и Беларуси, но не общается с ними с начала полномасштабного вторжения.

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В интервью OBOZ.UA артист, который мобилизировался в ВСУ в начале российской агрессии и полтора года воевал на фронте, признался, что когда думает о соседях Украины, чувствует порой растерянность, не понимая, как нам дальше жить рядом с "абсолютно больными людьми".

"Да, я родился в Санкт-Петербурге, и прожил там очень "солидное" время – дней 90, по-моему, – рассказывает актер. – Хотелось ли потом посмотреть на город, где родился? А мы были с папой и мамой в начале 2000-х годов. Но сейчас ни с родственниками из России, ни из Беларуси (оттуда родом моя мама), не общаюсь. О чем нам говорить? Поспели ли у вас яблоки? Как здоровье вашей собаки? К сожалению, совок головного мозга никуда из их голов не девался".

"Я имею в виду не только родственников, но и большинство ближайших соседей. Это огромная беда. И я, честно говоря, думая об этом, чувствую определенную растерянность. Я не знаю, что реально нам всем делать, когда под боком совершенно больные люди. Целая нация. Понятно, что не все, но от этого не легче. Мы ведем сейчас борьбу за существование украинского простора свободы против русского рабства. А я вообще считаю, что мы сейчас на изломе, и мир летит куда-то. Победит либо цивилизация, либо опять наступит тьма – когда-то такое уже было".

Полное интервью с Александром Печерицей читайте на OBOZ.UA здесь.

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