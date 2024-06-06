'Платье мести' и умирающий ребенок. Королевский фотограф рассказал трогательные истории, стоящие за культовыми фотографиями принцессы Дианы

Жизнь ныне покойной британской принцессы Дианы была задокументирована королевским фотографом Анваром Хусейном, которому уже исполнилось 85 лет. Его выставку с наиболее символическими кадрами герцогини открыли 25 мая в Лондоне, чтобы подданные могли узнать об историях, которые стояли за популярными фото.

Журналисты CNN пообщались с сыновьями Хусейна, которые рассказали о закулисье фотосессий. В частности, и о легендарных кадрах в "платье мести".

Платье мести

На благотворительном вечере 1994 года леди Ди появилась в откровенном черном наряде с открытой линией плеч через несколько часов после публичного признания своего мужа принца Чарльза в измене. Этот образ нарушил все королевские правила и вошел в историю как "платье мести".

В объективе фотограф тогда увидел сильную духом, но морально надломленную женщину, которая, несмотря ни на что, решила быть собой и смело встретить интерес публики. Однако, как рассказывал Хусейн, в тот день принцессу никто не ожидал увидеть.

Любимое фото

"Это была любимая фотография Дианы", – сказал фотограф, показывая кадр, на котором она держит на руках маленького больного раком мальчика во время посещения больницы в Пакистане в 1996 году. Вскоре ребенок умер, а герцогиня еще некоторое время переживала из-за этого.

В помещении стоял очень сильный запах химикатов, однако Диана не смогла удержаться и приласкала мальчика.

Одиночество

На фотографии, сделанной в 1992 году, Диана сидит перед Тадж-Махалом в Индии, где часто позируют парами. В тот день Чарльз сказал, что у него нет времени побыть с женой, поэтому ее сфотографировали на скамейке одну.

"В результате она позировала перед ним, перед этим символом любви. Вскоре после этого они объявили о своем расставании", – сказал фотограф.

Кстати, через 24 года там было сделано другое фото – кадр принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. На том же месте позировали два других человека – влюбленные друг в друга.

Ранее OBOZ.UA писал, что несколько образов принцессы Дианы позаимствовала себе ее племянница Китти Спенсер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!