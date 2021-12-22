Пластический хирург назвал недостаток на лице Ротару, который очень бросается в глаза

Пластический хирург Владимир Плахотин указал на недостаток, допущенный во время пластических операций Софии Ротару. Специалисту сразу бросились в глаза "перекаченные щеки" певицы.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии изданию "КП". Эксперт считает, что у 74-летняя исполнительница может похвастаться наилучшими результатами пластики, ведь у нее невероятная природная красота (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Владимира, молодость артистки – работа хирургов. На свои невероятные перевоплощения звезда не жалеет времени и денег. Однако на ее лице все же есть недостаток, который специалист быстро вычислил.

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"Из всех представленных артистов у нее самая крутая пластика. Но мне, как пластическому хирургу, бросаются в глаза перекачаные щеки – в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было как минимум две-три", – говорится в комментарии.

Также эксперт отметил, что исполнительница хирургически скорректировала верхние и нижние веки. По его мнению, случай Ротару – пример "грамотного" микса, где серьезные операции сочетаются с косметологическими процедурами.

Однако хороший результат обусловлен не только грамотной работой медиков, но и природными данными знаменитости.

"Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены – это идеальная основа для работы пластического хирурга", – заключил специалист.

Отметим, что для сохранения молодости София, вероятно, потратила не одну сотню тысяч гривен. Пластический хирург Максимильян Абозин высчитал приблизительную стоимость каждой операции и определил, что певица оставила в кабинете врачей не менее 300 тысяч гривен.

Коротко о звезде:

София Ротару – 74-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса родом из Черновицкой области. Имеет множество наград и званий. Среди них – Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), а в 2021 получила звание Национальной легенды Украины.

Также OBOZREVATEL писал, какие пластические процедуры сделала известная исполнительница. Эксперт Сергей Дербак перечислил, что в себе сменила Ротару, а какие части лица оставила в первоначальном виде.