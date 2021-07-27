Какие пластические операции делала София Ротару: ответ хирурга

Популярная украинская певица София Ротару, как и многие другие звезды, прибегала к хирургическому вмешательству. Артистка сделала СМАС-подтяжку лица, блефаропластику и подтяжку.

При всем этом знаменитость не меняла форму носа, губ и скул. Об этом рассказал пластический хирург Сергей Дербак в программе "Викриття" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам эксперта, Ротару сделала СМАС-подтяжку лица – разрез в волосистой части головы перед и за ухом, когда подтягиваются мышцы лица и кожи, которая мешает.

Также певица сделала нижнюю и верхнюю блефаропластику – это пластика век, когда отрезается часть кожи, жировых пакетиков, делается разрез и удаляется эта кожа.

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Отмечается, что главный секрет Ротару – в подтяжке лица, после которой внешний вид становится искусственным. При этом знаменитость одна из немногих артисток, которые не стали экспериментировать с формой носа, губ и скул, и сохранила свою индивидуальность.

"Ротару также использует услуги дерматокосметолога и инъекции ботокса, поэтому количество ее морщин минимальное, а на лбу особенно. Еще певица использует инъекции гиалуроновой кислоты, но она не гонится за трендами или модой", – добавил хирург.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сын украинской исполнительницы Софии Ротару Руслан опубликовал общее фото с мамой, которое было сделано в аэропорту. Внимательные поклонники отметили, что артистка в свои 73 года выглядит просто потрясающе.