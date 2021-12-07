Лицо на миллион. Хирург раскрыл секрет молодости 74-летней Софии Ротару

Пластически хирург по имени Максимильян Абозин раскрыл секрет молодости популярной украинской эстрадной певицы Софии Ротару, которой в августе исполнилось 74 года. По его словам, чтобы выглядеть как артистка, желающим придется потратить не меньше 900 тысяч рублей (почти 332 тысячи гривен).

"Стоимость зависит от хирурга, конечно", – заявил он в комментарии для издания PopCornNews. Сама певица отрицает факт хирургического вмешательства, а своим секретом называет правильный образ жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Могу примерно от и до сказать. SMAS — от 180 до 400 тысяч рублей. Веки круговые — от 70 до 200 тысяч рублей, подтяжка верхней трети — от 120 до 300 тысяч рублей", – сказал Абозин.

Также он отметил, что есть хирурги, у которых стоимость операций значительно отличается от остальных врачей.

"Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше, но я написал реальную стоимость у 90% хирургов", – подытожил Абозин.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – 74-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса, родом из Черновицкой области. Имеет множество наград и званий. Среди них – Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), а в 2021 гоуд получила звание Национальной легенды Украины.

Была замужем за Анатолием Евдокименко с 1994 по 2002 года. Есть сын Руслан, а также внуки Анатолий и София.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети бурно обсуждали выступление Софии Ротару в Берлине, поскольку во время исполнения песни у нее дрожали руки. Поклонники предположили, что у артистки развилась болезнь Паркинсона, однако директор Ротару развеял эти слухи.