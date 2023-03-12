Рамина призналась, что отменила свадьбу с любимым после года помолвки: в чем причина

Популярная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай призналась, что отменила свадьбу со своим бойфрендом, юристом Евгением Прониным, с которым обручилась больше года назад на Мальдивах. Влюбленные продолжают строить отношения, однако со штампами в паспорте пока не торопятся. Говорят, что сейчас им не до этого.

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Избранник знаменитости недавно вернулся с передовой, где с оружием в руках сражался с оккупантами, а сама ведущая продолжает снимать контент о полномасштабной войне, посещая довольно опасные точки Украины, в частности, Бахмут. В связи с этим у Рамины, как призналась она сама, попросту не было времени начать подготовку к свадьбе, поэтому ее пришлось отложить на неопределенный срок. Об этом блогер рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Уже точно не хотим свадьбы какой-то торжественной, потому что мы рассматривали варианты, а потом подумали: это же нужно пригласить гостей, организовать, чтобы им все понравилось, чтобы им было весело. Распланировать все. Надо еще хорошо выглядеть, надеть платье. Это какое-то выступление, на которое смотрит большое количество людей. В голове столько мыслей крутится. Сейчас просто об этом даже не думаешь", – прокомментировала Рамина.

Возможно, после окончания войны пара все же решится пойти в ЗАГС, но пока что влюбленных устраивают их статусы парня и девушки.

Кроме того, не планируют звезда и адвокат заводить совместных детей. Их обоих устраивает эта позиция.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамина объявила, что больше не будет ведущей проекта "Ходят слухи". По ее словам, у всего есть свое начало и конец, и несмотря на 1,3-миллионную аудиторию, этот YouTube-канал прекращает свою деятельность. Это произошло после скандального интервью ведущей с пленным бойцом ЧВК "Вагнер".

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