Плакали все. Бедняков рассказом о родном Мариуполе растрогал ведущих '1+1'

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков в прямом эфире пообщался с журналистами ТСН на "1+1" о своем родном городе Мариуполе, который российские оккупанты безжалостно сравняли с землей. Рассказывая о друзьях и родственниках в блокаде, звезда не сдержал эмоций и пустил слезу, после чего к нему присоединились ведущие Наталья Мосейчук и Наталья Островская.

Видео, на котором ведущий "Орла и Решки" плачет со своими коллегами, опубликовали на YouTube-канале ТСН. Бедняков, который за время войны РФ против Украины потерял не только родительский дом, но и маму, признался, что постоянно думает о Мариуполе и тех, кто там остался.

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"Я читаю все эти новости 24/7. Боже, начинаю говорить и просто... То, что сейчас происходит в моем родном городе, невозможно описать словами. Не было времени, чтобы я не думал о нем, о своих друзьях, о своей семье, которая уже уехала, но многие друзья до сих пор там остаются", – с комом в горле и слезами на глазах произнес артист.

Шоумен рассказал, что в первые дни войны в Мариуполе ситуация была ничуть не хуже, чем в других городах Украины. Его сестра регулярно выходила на связь и говорила, что все в порядке. Кроме того, мариупольчане, которые с 2014 года находились в прифронтовой зоне, привыкли к звукам выстрелов и взрывов. Однако, как вспомнил Бедняков, уже спустя пару дней связь с родными пропала, а в новостях начали появляться ужасные кадры из блокадного города.

"Около месяца я их вообще не слышал. А потом через знакомых я узнал, что они живые. Мне рассказали, что все нормально, они готовят на улице, разжигают костер, сливают из батарей воду. Там ужас был. И этот ужас продолжается... Но моя личная история, история моей семьи не главная. Самые главные. истории тех людей, которые сейчас до сих пор остаются в Мариуполе. В городе, который является форпостом Украины! В городе, который держит всю Украину! Я даже представить себе не могу, что там сейчас чувствуют люди​​​", – поделился ведущий.

Наталья Островская отметила, что зрители привыкли видеть Беднякова веселым шутником на экранах, а теперь он не может сдержать слез, рассказывая об ужасах войны.

Отвечая на вопрос Мосейчук о том, сможет ли знаменитость приехать в Мариуполь, когда город освободят от захватчиков, Бедняков ответил: "Надеюсь и верю..."

Напомним, 6 апреля стало известно о смерти мамы Андрея Беднякова. Она больше месяца провела в оккупированном Мариуполе, который российские войска безжалостно стирают с лица земли, в результате чего из-за стресса впала в кому.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Андрей Бедняков показал ужасающие кадры из практически полностью разрушенного Мариуполя. "Моего родного города уже нет", – с горечью подписал артист.