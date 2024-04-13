Плакала от радости и гордости. Лиля Подкопаева призналась, какие важные слова сказал ей посол Украины в Японии в 1995 году

Украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира Лилия Подкопаева вспомнила, какие слова посла Украины в Японии навсегда врезались в ее память и довели до слез. Это произошло в 1995 году, за год до победы 17-летней украинки на Олимпийских играх.

Тот судьбоносный разговор заставил спортсменку в полной мере постичь свою значимость для родной страны, поэтому через год звезда уже новыми глазами посмотрела на признание своей победы в Атланте. Об этом Лиля Подкопаева рассказала OBOZ.UA в эксклюзивном интервью.

Почти 30 лет назад она приняла участие в Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоялся в городе Сабае, Япония. Всего за 6 месяцев до этого в стране открыло свои двери посольство Украины.

"И когда на том чемпионате я завоевала золотую медаль – тогда начали говорить об Украине, даже смотреть на карте, где она находится. Посол тогда сказал: "Лиля, вы за эту неделю сделали больше для имиджа страны, чем мы, всем посольством, за полгода". И тогда, когда поднимался наш, самый очаровательный, самый красивый флаг, звучал гимн Украины – мурашки были по коже и слезы радости и гордости за свою Родину", – призналась спортсменка.

Впрочем, окончательно осознание значимости победы накрыло звезду спорта дома уже, когда она начала общаться с согражданами.

"Когда уже возвращаешься в Украину, когда разговариваешь с людьми, понимаешь, что произошло что-то гораздо больше, чем просто в твоем воображении. Когда ты маленькая девочка из Донецка мечтала стоять на самом высоком пьедестале – и так оно произошло", – вспомнила гимнастка из мировым именем.

Раньше мы писали, что Лилия Подкопаева показала фотографии 18-летнего сына Вадима Нагорного, усыновленного еще младенцем. Увидев малыша в одном из донецких детдомов, она решила, что не уйдет без него.

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