'Плачет и прячется, чтобы я не видела': Ирена Карпа поделилась, как ее муж-француз реагирует на войну в Украине

Украинская писательница Ирена Карпа, уже несколько лет живущая во Франции, рассказала об эмоциональных реакциях ее мужа Людовика на новости о войне в Украине. По ее словам, француз много плачет и пытается прятаться от писательницы, чтобы она этого не видела.

"Он реально плачет. И, когда смотрит новости, плачет и прячется, чтобы я не видела его. Он очень чувствителен. Из нас двоих в кино плакал всегда он", – сказала Карпа в интервью для YouTube-канала "ДеЯк".

Писательница добавила, что ее муж не понимает, как ей удается работать с такой информацией каждый день, поскольку это очень тяжело быть на телеэфирах и не расплакаться. Впрочем, он стал для Карпы величайшей поддержкой и опорой в эти времена.

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"Очень поддерживает. Да, он всегда со мной. Он перечитывает мои тексты, помогает мне сформировать их", – поделилась писательница.

В то же время Людовик удивляется, почему мир практически не говорил о российском вторжении в Украину, которое началось еще в 2014 году в Донбассе.

"Как мы могли не видеть всего этого восемь лет?" Об этой войне стали забывать. Какие-то Минские договоренности... И вот для них всех непонятно, "как мы этого не видели", – отметила Карпа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский психолог Дмитрий Карпачев дал несколько советов, которые помогут уберечься от негативных мнений и принятия ошибочных решений во время войны. Он напомнил, что сейчас обязательно по возможности нужно заботиться о своих базовых физиологических потребностях.