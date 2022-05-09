Пивоваров рассказал о родственниках, оставшихся в оккупированном Волчанске

Украинский певец Артем Пивоваров рассказал о своих родственниках, которые остались в Волчанске, Харьковской области, сейчас находящемся под российской оккупацией. По его словам, оккупанты в городе с гражданскими ведут себя нормально, впрочем, стабильной связи с родными нет.

"В первый же день я узнал, что в Волчанск вошли войска РФ. К сожалению, у меня нет большого количества достоверной информации, потому что я не могу держать нормальную связь со своими близкими. Знаю, что с ними все хорошо. С гражданскими ведут себя нормально", – сказал Пивоваров в комментарии для программы "Ранок з Україною".

Певец добавил, что его мама, работавшая медиком, продолжает работу. Она не хотела выезжать из оккупированного города, а сейчас ситуация такова, что эвакуироваться нет возможности.

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"Она работает, все хорошо. Это все, что я могу сказать. Я сильно за нее переживаю. Мы не можем держать нормально связь, даже один единственный звонок... Это позиция мамы, мы на эту тему много общались. К сожалению, сейчас вообще нет возможности уехать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта военные РФ захватили гуманитарную колонну и сопровождавших ее людей. Груз был предназначен для жителей Волчанска в Харьковской области.