Оккупанты захватили гуманитарный груз для Волчанска и шесть сопровождавших его людей, – Зеленский
Российские оккупанты захватили гуманитарную колонну и людей, которые ее сопровождали. Груз был направлен для Волчанска в Харьковской области.
Об этом в своем ночном обращении 21 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что были схвачены пять водителей и врач (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Российские войска захватили нашу колонну – гуманитарный груз для города Волчанск. Нет связи с шести людьми – пять водителей и один врач", – сказал глава государства.
Зеленский заверил, что всех их украинская сторона будет освобождать.
Также будут новые попытки доставить гуманитарный груз.
"Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое", – заверил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта российские оккупанты захватили сотрудников Бучанского горсовета. Однако спустя день их удалось освободить.
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