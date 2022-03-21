Оккупанты захватили гуманитарный груз для Волчанска и шесть сопровождавших его людей, – Зеленский

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты захватили гуманитарную колонну и людей, которые ее сопровождали. Груз был направлен для Волчанска в Харьковской области.

Об этом в своем ночном обращении 21 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что были схвачены пять водителей и врач (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские войска захватили нашу колонну – гуманитарный груз для города Волчанск. Нет связи с шести людьми – пять водителей и один врач", – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что всех их украинская сторона будет освобождать.

Видео дня

Также будут новые попытки доставить гуманитарный груз.

"Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое", – заверил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта российские оккупанты захватили сотрудников Бучанского горсовета. Однако спустя день их удалось освободить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!