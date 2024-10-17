'Письмо Буданова, скорее всего, выбросили в мусорник': писатель и экс-заключенный Кремля Станислав Асеев назвал причину увольнения из ВСУ

Украинский журналист, экс-политзаключенный Кремля и военный Станислав Асеев сообщил о своем увольнении из Вооруженных сил Украины. Писатель, который находился на фронте с марта 2024 года, рассказал, что батальон, где он служил, расформировали из-за потерь. Тех, кто остался, должны перевести в другие подразделения в пределах бригады.

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Как отметил Асеев в комментарии Главкому, он пытался продолжить службу, однако руководство не прислушалось к его просьбам. "Я попытался перевестись в ГУР. Господин Буданов написал письмо командующему Силами Территориальной обороны (генерал-майор Игорь Плахута – Ред.), чтобы меня отправили (в ГУР – Ред.). Но письмо, скорее всего, просто выбросили в мусорник и никуда не перевели".

Учитывая обстоятельства, у журналиста был выбор продолжить служить "непонятно под каким командованием", или уволиться из ВСУ из-за пребывания в плену, что предусмотрено ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Асеев поделился, что сейчас планирует сфокусироваться на общественной деятельности. "Усиливать направление работы своего фонда по поиску российских военных преступников (фонд "Инициатива справедливости" (JIF) – Ред.). Наконец, возможно, допишу книгу о своей службе, которую начал писать еще в окопах", – говорит писатель.

Напомним, в 2017 году Станислав Асеев был репортером "Радио Свобода" на оккупированных россиянами территориях на Донбассе. Тогда журналист публиковал материалы под псевдонимом "Станислав Васин", но однажды он перестал выходить на связь. Как оказалось впоследствии, боевики так называемой "ДНР" задержали писателя, обвинив его в шпионаже. Асеев провел 28 месяцев в тюрьме "Изоляция". Подробности – смотрите здесь.

В марте 2024 журналист добровольно присоединился к 109 бригаде ТрО. Он участвовал в тяжелых боях в районе села Очеретино Донецкой области. Во время выполнения боевого задания военный получил травму головы. Подробности – в нашем материале.

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