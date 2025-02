Пишет интимные записки и пугает Секретную службу: что известно об 'одержимой' помощнице Трампа и как президент США спас ей жизнь

47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всегда был достаточно требователен к членам своей команды и хотел, чтобы они были максимально лояльны к нему. Похоже, ему удалось найти идеальную помощницу, ведь ею стала бывшая ведущая Наталии Харп, которая максимально преданна политику и, по словам коллег, является несколько "одержимой" его личностью.

Женщина посылала Трампу ряд интимных сообщений и даже жила в раздевалке, чтобы как можно быстрее реагировать на его звонки. Как отмечает писатель Майкл Уолфф в своей книге All or Nothing, зацикленность бывшей ведущей на государственном деятеле вызывает сильное беспокойство не только у сотрудников, но и Секретной службы, сообщает Vanity Fair.

Впервые Натали Харп смогла привлечь внимание Трампа в 2019 году, когда отметила: политик спас ей жизнь. По словам женщины, врачи диагностировали ей рак костей, однако благодаря законам о праве на попытку, что подписал государственный деятель в 2018-м, она смогла получить доступ к экспериментальным методам лечения и преодолеть болезнь. Какие препараты использовала бывшая ведущая неизвестно, однако это заявление помогло ей выступить на Республиканском национальном съезде 2020 года.

Натали Харп присоединилась к команде 47-го президента США в 2022-м. С первого дня работы с политиком бывшая ведущая демонстрировала полную преданность ему и была готова выполнять большое количество работы, поэтому в период предвыборной кампании получила от коллег прозвище "человек-принтер". Дело в том, что она постоянно сопровождала Дональда Трампа с портативным печатающим устройством, чтобы передавать государственному деятелю всю информацию, находившуюся о нем в интернете, на бумаге.

В 2023 году Натали Харп прислала Дональду Трампу несколько интимных писем, где писала: "Вы – все, что имеет значение для меня", "Я не хочу вас подводить", "Я хочу доставлять вам радость. Чувствовать, что мы можем прожить целый день без необходимости говорить о работе".

Свою "одержимость" политиком женщина в очередной раз продемонстрировала летом 2023-го, когда Трамп уехал в Бедминстер, штат Нью-Джерси. Тогда его команда решила поставить точку в ситуации с бывшей ведущей, что получила название "дело Натали". Ей не выделили жилья в поселке, однако это не остановило Харп и она поселилась в Бедминстере. Сначала женщина сняла себе комнату для горничной, а затем перебралась в женскую раздевалку, где провела все лето, чтобы как можно быстрее реагировать на звонки государственного деятеля.

Такая зацикленность бывшей ведущей на политике беспокоит не только его команду, но и Секретную службу. В своей книге "All or Nothing" писатель Майкл Уолфф отметил: "Секретная служба, располагая этими письмами, обратила внимание на странное поведение Харп. Из соображений безопасности считалось, что она представляла потенциальную опасность как для самой себя, так и для президента".

Однако со своей стороны Дональд Трамп не видит никакой угрозы в поведении Наталии Харп. По его словам, помощница просто "любит своего президента". Сейчас женщина контролирует социальные сети политика.

