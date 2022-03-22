Писали сообщение и сразу же удаляли. Дурнев рассказал об общении с российскими звездами, которые боятся Путина

Украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, как во время общения со многими известными личностями из России те постоянно удаляли сообщения. Он не понимает, зачем звезды так делали, но предполагает, что это из-за боязни нынешнего режима в РФ.

Об этом Дурнев заявил в эфире российского канала "Популярная политика" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Он также раскритиковал телеведущую Региону Тодоренко, которая не комментирует войну в Украине, а накануне вторжения РФ призвала к миру. Сама Тодоренко много лет живет в России, а родители ее находятся в Одессе, где оккупанты минируют пляжи и пытаются высадить десант.

"Другим ребятам, с которыми мы общались... Не хочу сейчас называть их имена, они отвечали. Это очень известные люди – комики, музыканты... Один из них писал мне, когда видел, что я читаю сообщения, состоящие из одного предложения. Он мне написал, например: "Нам очень плохо, мы с женой постоянно плачем". Я открываю это сообщение, он видит, что я прочитал, и удаляет. Я ему что-то отвечаю, он следующее мне присылает, видит, что я прочитал, и снова удаляет", – рассказал Дурнев.

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Блогер отметил, что в таких переписках не было чего-то секретного, но его знакомые все равно их удаляли.

"Там просто из разряда: "Я не знаю, что делать". Стирает. "Я бы хотел уехать, но не знаю, как". Стирает", – добавил он.

Комментируя ситуацию с Региной Тодоренко, Дурнев отметил, что она – одесситка, но от нее не было никакой реакции касательно происходящего в нашей стране.

"Она где-то на день пятый-шестой (войны в Украине, – ред.) выложила в Stories пост с выбором: что бы ее подписчики хотели выбрать – мастер-класс по финансам или разбор ее гардероба. Это в тот момент, когда в Одессе памятник Дьюку обложили мешками с песками и заминировали пляжи. В Одессе к тому же продолжают жить ее родители", – возмутился Дурнев.

Блогер уверен, что украинское общество не простит такое отношение Тодоренко к событиям в родной стране. Также он дал понять, что у телеведущей больше нет будущего в украинском шоу-бизнесе.

"Если через несколько лет один из телеканалов решит, что все уже как-то подзабыто, и время пригласить Регину Тодоренко телеведущей, могу абсолютно точно сказать, что это будет ошибка и для канала, и для Тодоренко. Я не хочу, чтобы это выглядело угрозой, но думаю, что после нашей победы мы модернизируем наше законодательство, благодаря чему можно будет дать правовую оценку ее поступкам", – заявил Дурнев.

Коротко о звезде:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, путешественница, певица, актриса и автор песен. Родилась 14 июня 1990 в городе Одесса. В конце 2016 года Регина вместе с Лесей Никитюк приняла участие в съемках 13 сезона "Орел и решка". В 2017 году звезда снова появилась в тревел-шоу.

Как писал OBOZREVATEL, Тодоренко начала игнорировать развязанную Путиным войну на Родине. Ранее она предложила подписчикам немного "расслабить мозг" и посмотреть обзор ее одежды.

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