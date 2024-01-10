Пирожкова 'постигла судьба Киркорова': Ревва передумал осуждать войну и вернулся в Россию, но его 'вырезали' из-за Зеленского

Уроженца Донбасса Александра Ревву, известного под сценическим именем Артур Пирожков, "постигла судьба Киркорова". Российские СМИ заявили, что украинец вернулся в РФ и снялся для новогодних шоу, но сцены с ним вырезали из эфира из-за "дружбы" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ситуацию сравнили с тем, как некоторых опальных российских знаменитостей "отменили" за участие в "голой вечеринке" ведущей Насти Ивлеевой. Свой комментарий о позиции Реввы озвучил путинист, занимающий должность руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин.

"Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, имеет двойное гражданство. Все мы знаем, что он имел позицию по СВО сначала другую. Но потом он понял, что из-за этого начал терять деньги, переобулся и, соответственно, решил снова приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать", – отрезал Бородин.

Как сообщается, Пирожков в 2022 году осудил войну в Украине и переехал в Испанию. О возвращении артиста стало известно только недавно.

"Они сегодня делают все, чтобы их не вырезали и чтобы они снова вернулись на экраны. Но они не слышат позиции людей – обычных граждан. Просят прощения где-то в Дубаях перед олигархами. А надо прислушиваться к людям, которые считают, что телевидение без них только выиграет", – заявил россиянин.

Напомним, Ревва не ездил в Донбасс после оккупации. Поговаривали, что он поссорился с отцом из-за его провоенной позиции и даже стал "врагом" в Госдуме РФ. Именно Владимир Ревва и рассказал, что Зеленский – "лучший друг" его сына.

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