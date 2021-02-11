Самый сильный человек планеты Василий Вирастюк идет в нардепы: его самые яркие рекорды. Видео

Спортивные достижения Василия Вирастюка прославили Украину на весь мир и в свое время удивили даже Арнольда Шварценеггера. Уроженец Львова дважды доказывал, что он самый сильный человек на земле. Шесть раз спортсмен попадал в Книгу рекордов Украины.

11 февраля партия "Слуга народа" подала кандидатуру Вирастюка на довыборы в Верховную Раду. OBOZREVATEL собрал главные достижения украинского богатыря.

Вирастюк – сильный человек в мире – 2004 год

В 2004 году Василий Вирастюк победил в соревнованиях на Багамах и впервые завоевал титул сильнейшего человека в мире. "Было много эмоций. Когда я уже понял, что победил, то не знал, смеяться или плакать, и кому позвонить. Такие чувства переполняли...", – поделился Василий.

Вирастюк попал в Книгу рекордов Гиннеса – 2003 год

Вирастюк еще в 2003 году попал в Книгу рекордов Гиннеса, протащив пять трамвайных вагонов, протяженностью более десяти метров. В 2007 году украинский богатырь завоевал титул сильнейшей человека в мире в Южной Корее.

Украинская нация четыре раза ставала сильнейшей в мире – 2003, 2004, 2006 и 2007 года

Украинская команда во главе с Вирастюком четыре раза завоевывала статус сильнейшей нации мира.

Богатырь во второй раз стал сильнейшим человеком в мире – 2007 год

Всего же спортсмен шесть раз подряд получал статус самого сильного мужчины в Украине. В Южной Корее тяжеловес вновь стал чемпионом мира.

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