Український спорт залишився без грошей: в Раді запропонували план порятунку

Сфера спорту – одна з найбільш постраждалих від карантину. З березня до червня 2020-го скасували всі змагання, тренування, зупинили роботу спортшкіл і секцій. Перенесення Олімпіади-2020, чемпіонатів світу та Європи фактично паралізував спортивне життя минулого року.

Без відкритих заходів спорт втрачає фінансову підтримку. Де-факто галузь опинилася на межі виживання. Тільки з кінця липня на змагання на відкритому повітрі почали допускати глядачів. На заходах у залах трибуни досі пустують. Щоб підтримати спорт, депутати днями зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №4577.

Чим він важливий для цієї сфери і чи дійсно допоможе спорту вижити – дізнавався OBOZREVATEL.

У період весняного локдауну не було спортивних змагань, відповідно, не було і трансляцій, разом з ними – реклами, а також продажу квитків. Водночас, федерації та спортивні клуби продовжили витрачати гроші на оренду приміщень, комунальні послуги, оплату праці спортсменів і тренерів. Перший заступник голови комітету ВР з питань молоді та спорту Жан Беленюк стверджує: через відсутність фінансової підтримки спортивні клуби були змушені скорочувати виплати спортсменам, операційні витрати, витрати на комунальні послуги, а деякі взагалі опинилися під загрозою закриття.

"Ми багато говоримо про популяризацію спорту серед усіх верств населення, використанні його в контексті підняття рівня здоров'я наших громадян і поліпшення імунітету. Це особливо актуалізувалося в період пандемії. Серед інструментів популяризації спорту ми побачили можливість зниження ПДВ. Цей податок уже знизили для сфери культури. Якщо країна дає таку підтримку культурі, то чому спорт повинен залишатися без неї?" – порівнює Жан Беленюк.

"Не секрет, що в нашій країні дуже слабка культура відвідування спортивних заходів, – розповідає колега Беленюк, голова підкомітету з питань фізичної культури і масового спорту комітету ВР з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу. – На жаль, у нас часто складно й безкоштовно залучити людей на спортивні заходи, а за гроші – це ще складніше. Також немає великих черг охочих проводити такі змагання з реалізацією квитків. Ми заздро дивимося на переповнені зали й стадіони в більш "спортивних" країнах, і мріємо, щоб у нас було так само".

Законопроєкт №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України, що стосуються державної підтримки сфери спорту" пропонує зменшити податкову ставку на реалізацію квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівня. Якщо стандартна ставка для таких операцій, як і для всіх, що підлягатимуть оподаткуванню, дорівнювала 20%, то в законопроєкті її пропонують зменшити до 7%.

Коли податок знизиться, організатори спортивних заходів зможуть дозволити собі зменшити ціни на квитки, щоб залучити глядачів, але не будуть втрачати прибуток, стверджує Жан Беленюк: "Це дасть можливість людям купувати квитки на спортивні заходи за привабливішими цінами, тим самим ми будемо долучати їх до популяризації і видів спорту, і здорового способу життя".

Продаж квитків на заходи – один із важливих елементів фінансування спортивних організацій. Для деяких саме квитки становлять ключову частину доходу. Тому багато які спортивні галузі досі не можуть відновитися.

Українська хокейна ліга, як і багато інших ліг, в березні призупинила розіграш національного чемпіонату. У цей час вони перебували на стадії чвертьфіналу плей-оф. Дограти чемпіонат змогли тільки у вересні, але без глядачів, а отже – без квитків. У межах сезону клуби грають близько 25 домашніх матчів з урахуванням плей-оф. Усе це – втрачений прибуток. В УХЛ все ще не мають можливості допускати глядачів на матчі, але ймовірність зменшення податку на продаж квитків вітають:

"Я думаю, що це важливий крок на перспективу – коли наші клуби знову зможуть приймати вболівальників, – стверджує Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов. – Коли це настане, невідомо. Проте це також хороший початок справжньої співпраці держави та спорту. Можливо, скоро ми зможемо побачити й інші кроки і закони, які підтримають спорт. Тому що зараз ми дійсно переживаємо не найлегші часи".

Законопроєкт №4577 – дійсно тільки один із кроків у напрямку підтримки спорту. У профільному комітеті вже готують до другого читання законопроєкт "Про меценатство у фізичній культурі й спорті". Поки навколо нього точаться запеклі суперечки, але в кінцевому підсумку він повинен спростити підтримку спорту з боку бізнесу.

Законопроєкт про зниження ПДВ депутати сподіваються розглянути найближчим часом. Жан Беленюк стверджує: ця ідея не викликає тривалої дискусії серед людей, які тямлять у спорті, тому сподівається, що парламентарі підтримають законопроєкт №4577. А разом із цим дозволять спорту в Україні якомога швидше почати вихід із тривалої кризи.