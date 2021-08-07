Певицу MamaRika выписали из больницы после тяжелых родов. Видео

Украинскую певицу MamaRika (Анастасия Кочетова), которая совсем недавно родила первенца, выписали из роддома вместе с новорожденным ребенком. Несмотря на тяжелые роды из-за кесарево сечения артистку отправили домой через 4 дня.

В Instagram-stories MamaRika показала кадры, как ее выписывали из роддома (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). Все дни в больнице с артисткой и новорожденным ребенком провел ее супруг юморист и продюсер Сергей Середа.

По кадрам видно, что новоиспеченной маме устроили праздничную выписку. Так, на видео мелькали голубые шары и букет желтых роз. Звездная пара также устроила фотосессию с врачами, которые помогли сыну певицы появиться на свет. На одном кадре видно, что MamaRika не сдержала своих эмоций и расплакалась, когда благодарила медиков.

Видео дня

Также певица отметила, что после выписки из роддома в Киеве они с семьей сразу же отправляются в Одессу, где они и проживают.

"Сейчас выписка. Самое главное – дорога в Одессу. Мы прямо сейчас садимся в бус и едем", – говорила знаменитость в stories.

Напомним, 2 августа у Анастасии Кочетовой и ее супруга Сергея Середы родился долгожданный сын. Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Супруг нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж MamaRika юморист и продюсер Сергей Середа заявил, что на самих родах он не присутствовал. Он отметил, что оказался в родильном зале, когда пришло время перерезать пуповину.