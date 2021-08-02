Муж MamaRika – о рождении сына: в родильном зале я все же оказался. Фото

Муж украинской певицы MamaRika Сергей Середа, который впервые стал отцом, признался, что на самих родах он не присутствовал. Однако оказался в родильном зале, когда пришло время перерезать пуповину.

В комментарии изданию ТСН мужчина сказал, что роженицы – это настоящие героини, которым нужно ставить памятники за их подвиги и терпение. Он добавил, что умение женщин совмещать работу, домашние дела, беременность и при этом оставаться красивой и желанной для своего избранника – это настоящий талант, заслуживающий бесконечного уважения (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Не стал ждать момента "открытия портала", и сработал на опережение, оставшись по ту сторону двери. Я остался за дверью и, затаив дыхание, ждал детского крика, в то время, пока Настя делала, по истине подвиг! Правда в родильном зале я все же оказался, когда мне предложили перерезать пуповину. Теперь, после родов, я глубоко убежден, что каждой женщине, которая рожала, нужно ставить памятник! При жизни!" – заявил Сергей Середа.

Видео дня

2 августа у MamaRika (Анастасии Кочетовой) и ее супруга Сергея Середы родился долгожданный сын. Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Супруг нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша.

"Теперь мы официально самые счастливые", – подписала снимок знаменитость.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MamaRika поделилась с поклонниками обнаженным снимком с фотосессии. Артистка позировала полностью без одежды на девятом месяце беременности.