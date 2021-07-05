Певицу Анжелику Агурбаш обвинили в оскорблении Лукашенка и завели два уголовных дела

Генеральная прокуратура Беларуси объявила российскую и белорусскую певицу Анжелику Агурбаш в розыск и требует ее экстрадиции. На артистку завели уголовные дела в Беларуси по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Ее обвинили в разжигании вражды, а также в публичном оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Агрубаш в группе с неустановленными лицами опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

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Напомним, что на данный момент Агурбаш проживает в Москве. Ранее звезда неоднократно публиковала в соцсетях видео и фото с акций протестов в Беларуси, заявляя в подписи к ним, что "мы хотим жить без страха, террора и насилия в свободной независимой демократической Беларуси!".

Кроме того, в своем недавнем посте знаменитость сообщила, что "надо объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта".

Коротко о знаменитости:

Анжелика Агурбаш – советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, бывшая участница группы "Верасы", заслуженная артистка Республики Беларусь.

В 2002 году она вышла замуж за российского предпринимателя Николая Агурбаша, который и в будущем стал ее продюсером. Позднее артистка начала сотрудничество с Филиппом Киркоровым, а в 2005 году представляла Беларусь на Евровидении.

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