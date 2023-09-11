Певица Ван Фан из Китая, которая пела в разрушенном Мариупольском драмтеатре, назвала украинцев 'нацистами' и обвинила в 'убийствах детей'

Оперная певица Фан Ван, которая на днях в составе китайской делегации прибыла во временно оккупированный Россией Мариуполь и устроила циничный концерт на руинах разрушенного захватчиками драмтеатра, отличилась пропагандистскими высказываниями об Украине. Так, следуя стандартным нарративам из кремлевской методички, путинистка назвала украинских защитников "нацистами".

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Как известно, бомбу на Мариупольский драмтеатр, в котором прятались сотни детей и взрослых, скинули россияне, однако Фан Ван по каким-то причинам обвиняет в этом зверском преступлении украинскую сторону. Лживые пропагандистские речи прозвучали от певицы в эфире одного из российских телеканалов.

Фан Ван рассказала, что у нее есть двое детей, а потому новости об убийствах маленьких украинцев с Донбасса разгневали ее. Вот только китаянка утверждает, что виноваты во всем "украинские нацисты". Очевидно, о бесчеловечных преступлениях российских оккупантов певица не слышала или же решила умолчать о них.

"Когда я увидела в СМИ сообщения об убийствах детей Донбасса украинскими нацистами, то эти новости вызывали во мне гнев, возмущение и целую гамму переживаний. Я сразу же захотела приехать на Донбасс и посмотреть, как там живут люди, особенно дети. Я надеюсь, у меня будет возможность что-то для них сделать. Я знаю, что на Донбассе находится мемориал погибшим детям. И мы знаем, что плененные украинские нацисты были доставлены в этот музей, чтобы посмотреть на дело рук своих. И поэтому мне тоже хотелось побывать в этом месте, так как я являюсь матерью, это было очень важно", – выдала путинистка пророссийский бред.

Рядом с Фан Ван на видео можно увидеть ее супруга – китайского чиновника Чжоу Сяопин. Он является членом Народного политического консультативного совета, подчиняющегося Компартии Китая. В своих соцсетях Сяопин также нередко публикует откровенно пророссийские посты, в частности о "защите местных жителей от атак НАТО". Правда, такие публикации китаец позже удаляет, но вместо них появляются новые.

Отметим, в стенах разбомбленного россиянами Драматического театра в Мариуполе китаянка на своем родном языке спела песню "Катюша". Циничный "концерт" Фан Ван устроила для местных псевдовластей.

Напомним, 16 марта 2022 года самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя. В здании от обстрелов прятались сотни людей, в том числе с детьми.

В декабре того же года российские военные преступники снесли развалины академического областного драматического театра в Мариуполе, превратив его остатки в груду камней. Таким образом путинские террористы надеялись скрыть доказательства убийства сотен украинцев.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в горсовете Мариуполя показали, как выглядел Драматический театр до вторжения РФ в Украину и что с ним сделали "носители русского мира" за месяц бомбардировок города. На изуродованное здание, ставшее последним пристанищем для нескольких сотен мариупольцев после бомбардировки мирного Мариуполя, невозможно смотреть без слез.

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